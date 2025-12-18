告五人歐洲街頭遇竊案！受害者慌張求助 哲謙「自備1物」防身

記者徐珮華／台北報導

樂團「告五人」推出浪漫神曲〈從沒去過巴塞隆納〉，去年前往巴塞隆納演出期間，擠出空檔完成MV拍攝。當天通告從清晨一路拍到傍晚，整整拍攝約12小時，一天內跑遍聖家堂、主教座堂、親吻牆、主教橋、受傷的星星傾斜鐵塔等風景名勝。

告五人〈從沒去過巴塞隆納〉MV前往巴塞隆納拍攝。（圖／相信音樂提供）

團員們印象最深刻的畫面之一，是在聖家堂對面高處取景，俯瞰整座城市壯闊景色，雲安分享：「雖然聖家堂還沒完工，但第一次親眼看到它，甚至能在它面前拍MV，真的很不真實。」哲謙笑說，走在舊城區街道時常有種「邊拍攝、邊散步」的錯覺，「路上慢跑、看報紙的人都會停下來看我們，感覺很奇妙。」犬青則對當地美食念念不忘，大讚火腿非常好吃，但也自嘲因為語言不太通，「最後常常點西班牙燉飯解決三餐。」

廣告 廣告

告五人歐洲街頭目睹路人遭竊。（圖／相信音樂提供）

談到拍攝心情，哲謙坦言壓力相當大，「很多畫面只有一次機會，沒拍到就不能補拍，整個團隊都在很緊繃的狀態。」加上途中目睹路人遭竊後慌張求助，也讓全員瞬間提高警覺，更加留意隨身財物，一聽喊卡立刻切換嚴肅模式。哲謙更笑說，自己甚至隨身帶著一把長直傘，「算是保護大家的裝備之一。」

雲安感性表示，沒想到當初在便利商店隨口問的一句「我們去巴塞隆納好不好」，多年後竟成為如此神聖、甚至帶有儀式感的存在。去年在巴塞隆納現場演唱這首歌時，歌迷給予的回饋與情感連結，也讓他真切感受到身為創作者的「夢想成真」。被問及是否會再寫下一首「神預言」歌曲，雲安笑說目前沒有這個打算，「未來很想挑戰到冰島錄音！」

更多三立新聞網報導

連晨翔內鬥邱宇辰！FEniX爽飛南法度假 驚見「全裸日光浴」尷尬反應曝

Energy書偉當爸了！鬆吐真實心聲 「閃兵又喪父」停工現況曝光

《黑澀會》女星上圍大升級！產後「驚人哺乳照流出」琳妲嗨喊：很哇賽

獨家／甜娶台八女星1年！TRASH林頤原突問「能永遠在一起嗎」懷疑心聲曝

