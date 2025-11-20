告五人深入偏鄉、麋先生重返母校 高流青年校園誌以音樂拉近教育距離

由高雄流行音樂中心主辦的「高流系：LOVE & MUSIC青春校園誌」今年邁入第五屆，自9月起陸續走入三民家商、小港高中、那瑪夏國中與道明中學，四場活動吸引近三千名師生參與。高流以「講唱會」形式邀請王ADEN、PIZZALI、魏嘉瑩、告五人與麋先生等新生代創作人及金曲人氣樂團，透過分享生命故事與演出，拉近流行音樂與青少年的距離，持續落實音樂教育文化平權。

↑圖說：超人氣Z世代天團告五人深入那瑪夏國中，支持推動音樂教育平權。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

高流執行長丁度嵐表示，五年來高流持續前進校園，用行動推動音樂教育扎根，讓學生更了解流行音樂產業樣貌，也從藝人經驗獲得啟發。今年活動更走入偏鄉，那瑪夏國中場次在告五人到訪下掀起最高潮。告五人與當地師生130人近距離互動，學生們舉手幅熱情應援。團員鼓勵孩子勇敢追夢，也提醒要懂得保護自己，更以即興點歌演唱〈在這座城市遺失了你〉與〈好不容易〉回應學生熱情。校長及同學皆直呼難以置信，告五人也說，能透過音樂陪伴山區孩子「非常榮幸」。

↑圖說：麋先生主唱聖皓走進人群，超近距離的答題、簽名與自拍，引得現場尖叫不斷。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

金曲樂團麋先生則在巡演空檔回到母校道明中學，站上曾經啟蒙他們的舞台，坦言「比萬人演唱會還緊張」。鼓手逸凡分享可從比賽累積音樂經驗，主唱聖皓則提醒學弟妹要相信自己、堅定追夢。團員走入人群與學生合照、簽名、互動，現場尖叫聲不斷，氣氛熱度直逼演唱會。

今年四場校園誌內容多元，其中小港高中迎來創作女聲魏嘉瑩（小魏），她以自身曾同時兼四份工的經歷鼓勵學生「喜歡就去做，勇敢做自己」，並以自彈自唱征服全場。三民家商場次則由王ADEN與PIZZALI登場，分享從社團活動、自學創作一路走到舞台的歷程，期勉學生把握高中時光累積專長，勇於追夢。

↑圖說：創作療癒女聲小魏魏嘉瑩首次踏進小港高中，回憶出道前曾同時兼四份工作，將生活的挫折化為創作養分，鼓勵學生「喜歡就去做，勇敢做自己」。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

丁度嵐表示，感謝告五人與麋先生從首屆起就支持「高流系」課程，高流不只是舞台，更希望成為年輕人追夢的夥伴。未來將持續深化校園計畫，以音樂陪伴更多學生，看見自身可能，開創走向流行音樂產業的道路。

