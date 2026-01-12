告五人演唱會音響出狀況 臨危不亂丟麥清唱

告五人「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」巡迴演唱會日前在新加坡、吉隆坡5天連唱4場。在新加坡演出過程中一度遇到音響出狀況，但告五人展大將之風臨危不亂，直接放下麥克風，大聲清唱，獲全場歌迷熱烈鼓掌，3人坦言其實當下冷汗直流，幽默自嘲「發揮畢生主持功力」。雲安也感性表示：「這一天對我們來說十分特別，身為創作人最幸福的事，就是能與歌迷一起唱著這些歌，感謝新加坡給予滿滿的愛。」

值得一提的是，曾在2022年世界巡演邀請告五人擔任嘉賓的林俊傑，也送上花籃祝福，寫下「歡迎回來新加坡！玩得開心！Good Show！」

廣告 廣告

除了在舞台上火力全開，告五人也趁空檔吃遍星馬好料肉骨茶、海南雞飯、魚圓麵、辣椒螃蟹等，更在吉隆坡實現「榴槤自由」。犬青笑說自己愛榴槤愛到骨子裡，貓山王產季一到，甚至會從馬來西亞宅配空運到家，她說「平常都只能吃冷凍的，這次來吉隆坡終於吃到新鮮的！」。哲謙則是直到演出前打嗝都還是榴槤味。

此行，告五人也去了新加坡的美術館看展覽，汲取創作靈感。雲安分享，走在展場裡看著不同媒材與創作脈絡交錯，會不自覺開始思考音樂之外的敘事方式，笑稱是「眼睛保養、腦力消耗3500大卡」；犬青則被作品中細膩的情感表現深深吸引，成為她在巡演途中重新整理內心狀態的重要養分。接下來告五人巡演將前往墨爾本、雪梨、巴黎及倫敦開唱。