告五人演唱會1200萬全捐了 抽空再出席公益音樂會超暖

【緯來新聞網】夯五人今年4月首登高雄世運主場館，成為最年輕站上5萬人戶外體育場盛典的華語樂團，這座指標性舞台曾迎來五月天、張惠妹、Coldplay、BLACKPINK、Maroon 5等巨星的盛大演出，告五人在此寫下里程碑，更選擇把榮耀化為善意，將演唱會收益捐出新台幣 1200 萬元支持兒童身心教育與偏鄉醫療照護，其中200萬元響應磊山保經的「讓愛看見希望」公益募款活動，日前更排除萬難出席公益音樂會，完美實踐了「取之於社會、用之於社會」的精神，暖度破表。

告五人將演唱會收益捐出新台幣 1200 萬元支持兒童身心教育與偏鄉醫療照護。（圖／相信音樂提供）

告五人在2025年度最具傳播價值力及最受喜愛華語樂團排行榜上榮登亞軍（冠軍皆為五月天），他們表示能用音樂陪伴大家，是持續創作的最大動力：「看見觀眾的笑容，我們也被治癒。希望這場公益音樂會上的愛與希望，都能傳給更多需要的人。」告五人也期許延續這股傻瓜力量，將音樂帶進更多角落，在每段人生旅程中，成為大家的人生BGM。



告五人不只以音樂征服數萬人，更用實際行動回饋社會。上週六（22 日）適逢金馬獎頒獎典禮，三人仍馬不停蹄趕場出席磊山保經《2025 你 我 我們音樂會》。不僅零唱酬演出，更自貼妝髮造型、交通等演出成本，全心投入這場別具意義的音樂盛會，展現對公益活動的重視。團員們表示：「透過演出和大家分享歌曲的喜怒哀樂，一起在人生的旅途中成長，也算是一種幫助他人解決難處的方式。」雲安在現場也感性地說：「我們真的很開心能一起共襄盛舉，對我們來說，這場音樂會跟金馬獎一樣重要！」



本次公益音樂會邀集台灣原聲童聲合唱團、親愛愛樂、孩子的書屋等團體，讓舞台成為希望萌芽的土壤。告五人現場演唱三首代表作〈黑夜狂奔〉、〈披星戴月的想你〉、〈帶我去找夜生活〉，全場氣氛熱烈。最感人的時刻，莫過於壓軸告五人與全體表演者共同合唱〈快樂天堂〉，全場觀眾手燈亮起像被一片星光覆蓋，每一道光彷彿是一個被點亮的故事，畫面溫馨動人。

告五人金馬典禮當天仍舊趕場公益音樂會，零唱酬演出、自貼妝髮交通成本。（圖／相信音樂提供）

活動當天，清晨五點就從宜蘭出發為公益音樂會暖身綵排的告五人，孩子們的歌聲與琴聲讓三人瞬間「聽到鼻酸」，大讚：「一早就被孩子們專注純粹的聲音感動！一定經歷非常用心的練習才能有這樣的表現，能和他們同台是告五人的榮幸。」團員們更現場喊話：「希望未來能在演唱會上合作！」告五人也特別關注偏鄉孩子的學習資源，透露希望能親自走訪孩子們的練琴空間，了解他們的實際需要，看看還能提供哪些協助。



行程滿檔的告五人「國泰世華銀行 × Accusefive 告五人《Run, Run, Run! 黑夜狂奔》2025 Live Tour the World」，世界巡演一路衝刺，2026 年開年1月，告五人巡演將南向新加坡與吉隆坡，此外，也預計將在新加坡、墨爾本、雪梨、巴黎及倫敦陸續開唱。

