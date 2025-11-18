告五人犬青自嘲水腫拒爭金馬紅毯第一美 雲安「求生欲」超標頻放閃

告五人首度叩關金馬獎，自曝心情「既期待又怕受傷害」。相信音樂提供

告五人以電影《有病才會喜歡你》主題曲〈我天生－有病版〉入圍第62屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」，首度叩關金馬獎的他們，將在本週六11月22日登上金馬舞台演出該入圍作品。首度入圍金馬獎，雲安直呼「誠惶誠恐」，他坦言：「第一次入圍金馬獎，我們3個有點誠惶誠恐，感覺是到另外一個狀態。」

告五人笑說，一開始被問到入圍金馬獎感言時，主唱雲安與犬青還以為是去年有客串演出電影《為我辦一場西式的喪禮》的鼓手哲謙入圍了個人獎項，雲安回憶道：「他不是（出現）三秒嗎，這樣也可以嗎？謙哥說不是吧！」事後才得知是歌曲入圍，當下都感到非常興奮。

犬青自嘲水腫拒爭紅毯第一美 雲安嘴甜護妻：她一直都沒胖

除了入圍，告五人當天也將走紅毯。犬青被問到會不會想競爭紅毯第一美時，則是秒拒絕說：「喔！沒關係，第一次走金馬獎，對我而言其實有點遙遠。」她表示，剛好前陣子忙著世界巡迴演唱會，到了很多城市都會忍不住品嚐當地美食，自嘲「嘴巴有點管不住。」

廣告 廣告

儘管沒有胖太多，但近期因為搭飛機關係水腫蠻嚴重。一旁雲安立刻展現超強求生欲，嘴甜說：「她一直以來都沒胖啊，吃太少了。」被眾人揶揄後，他又將話題轉到鼓手哲謙，笑說：「哲謙也是，吃太少了。」

女主角江齊驚喜送「策馬祝福禮」 預祝告五人「騎回金馬」

告五人首次入圍金馬獎並將登台演出，電影《有病才會喜歡你》女主角江齊也於練團探班現場驚喜現身，送上「策馬祝福禮」。江齊笑說：「希望他們首次上馬就成功把『金馬』騎回家！」

面對即將到來的金馬獎，告五人不諱言非常希望能成功奪金，至於得獎的祭品文，他們打趣說乾脆送代言的手機100支，但一聽總價高達300萬，立刻退縮。

電影《有病才會喜歡你》女主角江齊(左2)準備「策馬祝福禮」為告五人加油。相信音樂提供

世界巡演告一段落尾牙 春酒邀約逾200場跨年將跑兩場

告五人才剛結束「Run, Run, Run!黑夜狂奔」世界巡迴演唱會今年的場次，明年將繼續前進星馬等地續演。人氣爆棚的他們光是尾牙、春酒邀約就超過200場，近期還忙於校園演出，行程滿檔，連一周休一天都成了奢侈。團員們透露難得的休假時間都拿來洗衣服，並分享他們的跨年夜將在台南、桃園跑兩場，以滿滿的演出迎接新年。



回到原文

更多鏡報報導

周杰倫爆怒罵「林老師勒」！天王發火「把IG當小帳」 好友也被波及「笑啥小朋友」

方大同離世驚人手稿曝光！母承諾接棒完成 紀錄片籌備中、2028發紀念專輯

《海洋奇緣》「真人版莫娜」現身 巨石強森回歸飾演「半神人毛伊」