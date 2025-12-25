告五人犬青驚傳身體出狀況？彰基開唱急問「要看哪1科」 Tizzy Bac自曝常跑醫院

告五人希望透過音樂幫助大家釋放壓力、放鬆心情。相信音樂提供

樂團宇宙人、Tizzy Bac、告五人與麋先生於12月23及24日齊聚彰化基督教醫院參與「彰基醫護音樂節」，用歌聲為第一線醫護人員注入力量。剛結束萬人演唱會的宇宙人主唱小玉感性分享其母親就是護理師，小時候常因母親值夜班而在醫院用餐，讓他對醫護工作的辛勞特別有感。宇宙人隨後將於台中「2026包你發麗寶跨年演唱會」與桃園「2026桃園ON AIR跨年晚會」陪伴大眾迎接新年。

告五人幽默問診落枕看哪科 Tizzy Bac經典歌暖心接住醫護

Tizzy Bac則以新作〈矛盾仔的春天〉揭開序幕，並帶來〈You’ll See〉等經典歌曲。團員笑稱已到了常與醫院打交道的年紀，在人生不同階段都曾被醫護人員的專業與溫暖接住，那份力量極大，最後以〈The River〉送上祝福。

廣告 廣告

隨後登場的告五人則以〈帶我去找夜生活〉等曲嗨翻全場，犬青更幽默向現場請教：「如果落枕應該看哪一科？」引發各科室熱情回應，笑聲不斷。告五人2026年將陸續前進新加坡、巴黎與倫敦開唱，並於高雄「2026雄嗨趴」及台中跨年夜與哈瓜度過。

平安夜最療癒的應援！宇宙人、Tizzy Bac、告五人排除萬難齊聚彰基 用歌聲致敬第一線白衣天使。相信音樂提供

麋先生平安夜催淚告白 致敬白衣天使守護生命遺憾

麋先生一開場便以〈壞蛋〉等曲帶動氣氛，隨後轉換情緒帶來〈都是浪漫害的〉。團員在台上暖心致意表示，當人開始了解世界時，往往會累積遺憾，但在座的醫護人員正是最努力幫大家把傷痛與遺憾降到最低的人，直呼：「你們真的很偉大。」麋先生接下來將於12月26日帶著世界巡迴演唱會前進東京開唱，並於高雄「2026雄嗨趴」及台中跨年場現身。這場為期兩日的音樂盛會，在充滿節慶氛圍中圓滿落幕，也為彰基醫護人員留下了難忘的耶誕記憶。

麋先生於24日平安夜接力登場送暖。相信音樂提供



回到原文

更多鏡報報導

驚喜耶誕禮物來了！孫燕姿宣布2026年台北開唱 親揭巡演1習慣嚇壞團隊

朱孝天揭「耳鳴惡疾」認了唱歌會走音！ F4合體再無可能要大家「截圖廣傳」

Ozone宣布5成員明年1月入伍！文廷「唯一留守」 佳辰、子翔「想當同學」