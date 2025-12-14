告五人登耶誕城開唱「上萬人嗨翻」！王ADEN自爆18歲初戀回憶

王ADEN登上巨星耶誕演唱會又唱又跳。（翻攝YT）

2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」14日華麗卡司接力引爆新北市市民廣場，9組人氣歌手吸引大批歌迷到場朝聖，包含告五人、王ADEN、GX 鼓鼓呂思緯、蕭秉治、HUR＋、J.Sheon、婁峻碩SHOU、高爾宣OSN、熊仔及動力火車，連番精彩演出讓現場尖叫聲不斷，巨星耶誕演唱會氣氛持續狂熱到最高點。「黃金主持鐵三角」陳漢典、曾子余及朵拉以機智又幽默的串場全程炒熱現場氣氛，陪伴上萬觀眾度過最歡樂、最HIGH的周末夜晚。

演唱會由「超人氣Z世代天團」告五人震撼開場，帶來〈我想要佔據你〉、〈帶我去找夜生活〉、〈夏天的海冬天的雪〉及〈將錯就對〉等膾炙人口的歌曲，溫暖又充滿力量的聲線在市民廣場迴盪，為今晚拉開華麗序幕。

朵拉（左起）、陳漢典、曾子余一同主持巨星耶誕演唱會。（TVBS提供）

緊接登臺的是「新生代全製作唱跳歌手」王ADEN，以〈妳是我寶貝ㄟ〉開場，並帶來〈THANK GOD〉、〈太陽天下雨天〉、〈雙重人格〉與〈想了妳6次〉等歌曲，透過深情詮釋展現細膩情感層次，加上獨特嗓音與抓耳旋律，深深牽動台下觀眾情緒，此次演出也特別帶來全新編排的舞蹈呈現，讓現場熱力持續飆升。

王ADEN說，一談到耶誕節，他就想到18歲的初戀，「當時我們在耶誕節有去約會，所以希望今天是跟另一半來的人，可以一起度過美好耶誕城，也希望大家可以找到那個另一半」。

