告五人登金馬表演趕場公益音樂會！「零唱酬演出」 自貼妝髮交通成本

天團告五人今年4月首登高雄世運主場館，成為最年輕站上5萬人戶外體育場盛典的華語樂團，告五人在此寫下里程碑，更選擇把榮耀化為善意，將演唱會收益捐出新台幣1200萬元支持兒童身心教育與偏鄉醫療照護，其中200萬元響應磊山保經的「讓愛看見希望」公益募款活動，日前更排除萬難出席公益音樂會。

告五人趕場做公益。（圖／相信音樂提供）

告五人22日登上金馬獎頒獎典禮演出，緊接著三人仍馬不停蹄趕場出席「2025 你 我 我們音樂會」，不僅零唱酬演出，更自貼妝髮造型、交通等演出成本，全心投入這場別具意義的音樂盛會，展現對公益活動的重視。團員們表示：「透過演出和大家分享歌曲的喜怒哀樂，一起在人生的旅途中成長，也算是一種幫助他人解決難處的方式。」雲安在現場也感性地說：「我們真的很開心能一起共襄盛舉，對我們來說，這場音樂會跟金馬獎一樣重要！」

告五人零唱酬參與公益音樂會。（圖／相信音樂提供）

告五人現場演唱三首代表作〈黑夜狂奔〉、〈披星戴月的想你〉、〈帶我去找夜生活〉，全場氣氛熱烈，最感人的時刻，莫過於壓軸告五人與全體表演者共同合唱〈快樂天堂〉，全場觀眾手燈亮起像被一片星光覆蓋。

