告五人自掏腰包送555杯手搖感謝醫護人員 邀請大家一起傳遞善意

告五人站台UG公益計畫，一起做愛心。（相信音樂提供）

超人氣 Z 世代天團告五人不只以音樂累積高人氣，也長期實踐「取之於社會、用之於社會」的理念。昨（12/12）告五人現身新時尚茶飲品牌「UG」門市活動，力挺品牌首次公益計畫，並現場宣布自掏腰包購買 555 杯飲料，全數送給馬偕醫院的醫護人員，另加碼 100 杯贈送給到場支持的歌迷，暖度瞬間爆表。

告五人多年來持續投入公益行動，今年不僅捐出高雄世運主場館演唱會收益新台幣 1200萬元，支持兒童身心教育與偏鄉醫療，也曾零酬勞演出公益音樂會，並擔任癌症希望基金會公益希望大使。正因看見告五人長期的付出，UG決定發起品牌首度公益計畫，將中山南西門市 12/13開幕當日的一日營業所得，全數捐贈華山基金會，陪伴長輩歲末圍爐與關懷服務，讓一杯飲料成為傳遞溫度的起點。

告五人加碼100杯送給現場粉絲。（相信音樂提供）

告五人感謝醫護人員，自掏腰包購買555杯飲料，收到的馬偕醫院醫護拍照感謝。（馬偕紀念醫院提供）

數字「555」不只呼應團名，也成為告五人獻給醫護人員的暖心訊息。談到白衣天使，團員語氣滿是敬意，直言醫護人員是許多人心中的英雄，希望這555 杯飲料能帶走一點疲憊，成為小小卻真實的慰藉。活動選在 12/12舉行，團員也笑說象徵「一二一二，愛心起步走」，邀請大家一起把善意傳出去。 告五人始終以低調卻持續的方式投入公益，從偏鄉孩童到弱勢長輩，只要有需要就默默付出，深信音樂人的影響力不只存在舞台上。行程同樣滿檔的他們，正展開【國泰世華銀行× Accusefive 告五人《Run, Run, Run! 黑夜狂奔》2025 Live Tour theWorld】世界巡演，2026 年將前進新加坡、吉隆坡、墨爾本、雪梨、巴黎與倫敦，持續用音樂與行動，把溫柔的力量送到更遠的地方。

