告五人致敬白衣天使 幽默問「落枕看哪科」

宇宙人、Tizzy Bac、告五人與麋先生4組超人氣樂團，用歌聲為第一線醫護人員注入溫暖與力量，於23、24日齊聚彰化基督教醫院，參與「彰基醫護音樂節」，向白衣天使們致上最真摯的感謝。

告五人飆唱〈帶我去找夜生活〉、〈我想要佔據你〉、〈愛人錯過〉嗨翻全場，哲謙笑說，希望透過音樂幫助大家釋放壓力、放鬆心情，「看到大家跳得這麼嗨，我也很想一起跳！」犬青更幽默向現場請教：「如果落枕應該看哪一科？」引發此起彼落的熱情回應，笑聲不斷。

宇宙人剛結束「α：回到未來1986」台北小巨蛋演唱會，馬不停蹄現身彰基，帶來〈陪我玩〉、〈那你呢〉點燃氣氛。小玉分享自己媽媽是護理師，小時候常因媽媽值夜班，他下課後常常跟媽媽及護理師阿姨們一起吃飯，讓他對醫護工作的辛勞特別有感，真誠向現場醫護夥伴致敬。阿奎也對醫護人員說聲「辛苦了」！

適逢耶誕節，Tizzy Bac特別準備充滿節慶氛圍的曲目，更以〈The River〉送上祝福，感謝醫護人員每天的付出。