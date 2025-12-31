告五人與麋先生宇宙人跨年趕場 相約跨年第一秒做件這事

告五人跨年夜橫跨台中與高雄，先在「2026台中最強跨年夜」開場，隨後趕往高雄「2026 雄嗨趴」擔任壓軸。（相信音樂提供）

超人氣 Z 世代天團告五人、金曲樂團麋先生與宇宙人今晚挾超人氣分別在不同城市趕場，三團交情匪淺，老早就約好在明年的第一秒與彼此視訊連線「團圓」送上祝福。告五人笑稱，能透過螢幕看見彼此的臉孔，就是最滿足的新年禮。宇宙人阿奎當爸後早睡早起，今為跨年晚會熬夜，打趣表示：「從演唱會、跨年一路熬夜慶祝之後，我接下來要為了陪小朋友，開始調『時差』了！」

告五人今晚從台中唱到高雄，先在「2026台中最強跨年夜」開場，以〈給你一瓶魔法藥水〉、〈我想要佔據你〉嗨翻現場，隨後又趕往「2026 雄嗨趴」擔任壓軸，重返高雄開唱，他們激動地高喊：「希望趕快再回到世運唱給大家聽！」

麋先生今年在「2026台南好young」氣勢登場，接著轉戰「2026台中最強跨年夜」。（相信音樂提供)

麋先生在「2026台南好young」氣勢開場，以〈野生遊樂園〉揭開序幕，接連演唱〈壞蛋〉、〈天生寂寞〉展現搖滾本色，緊接著，麋先生轉戰「2026台中最強跨年夜」，與歌迷分享一年的成長收穫。回首2025年一年的成長收穫，除了連推5首全新單曲，團員以諾也為人父，讓團員都沉浸在當「乾爹」的喜悅中。

宇宙人則從「2026包你發麗寶跨年演唱會」唱到「2026桃園 ON AIR 跨年晚會」，開心表示「謝謝大家一路陪我們玩！」跨年結束後將會全心全意準備新專輯，請大家敬請期待。

