告五人跨年夜橫跨台中高雄 元旦推出〈從未見過的海〉世運浪花版MV

2025年即將進入倒數階段，超人氣Z世代天團告五人、金曲樂團麋先生與宇宙人經過全網歷時一個月的激情投票，憑藉無可撼動的極致人氣，勇奪「2025年度最受歡迎樂團」前四強。帶著這份霸榜的傲人聲勢，三組樂團在跨年夜馬不停蹄地穿梭於各大城市，強勢搶占指標性跨年舞台，用音樂帶著歌迷一起迎向嶄新美好的2026新的一年。面對緊湊的趕場行程，最令團員擔心的莫過於路況與天氣，擁有強大「晴男」體質的宇宙人與向來有「雨團」之稱的告五人，今年巧合地雙雙現身台中，這讓同樣在台中開唱的麋先生打趣喊話，感謝「晴男團」威力全開，務必鎮住全場，讓跨年夜一路好天氣。

即便身處不同城市，同門三團的情誼依舊緊密，他們早已相約要在2026年的第一秒與彼此視訊連線，要在這美好的時刻為彼此送上祝福。麋先生主唱聖皓感性表示：「除了與歌迷共度，新年的第一刻，也想跟這群像家人般的兄弟姊妹說聲新年快樂！」告五人也笑稱，能透過螢幕看見彼此的臉孔，就是最滿足的新年禮。過往三團只要合體總是垃圾話不斷、火花四射，這回改為隔空視訊「團圓」，被工作人員公認「絕對更精彩」。宇宙人阿奎則打趣表示：「從演唱會、跨年一路熬夜慶祝之後，我接下來要為了陪小朋友，開始調『時差』了！」2026的第一夜，被三團的默契與笑聲填滿。

人氣巔峰的告五人跨年夜橫跨台中與高雄，先在「2026台中最強跨年夜」開場，以〈給你一瓶魔法藥水〉、〈我想要佔據你〉嗨翻現場，隨後的〈愛人錯過〉、〈好不容易〉更引發全場萬人合唱，場面壯觀。告五人直呼能在台中和大家一起迎接新年，是一個溫暖又重要的開始。看著熱情的歌迷們，他們興奮地透露：「我們還沒有在台中開過戶外演唱會，希望有機會在台中跟大家見面！」瞬間引來沸騰尖叫。接著雲安、犬青走上延伸舞台，近距離獻唱〈黑夜狂奔〉，在激昂旋律中，犬青也獻上祝福：「希望在新的一年裡大家可以平安健康、愛自己所愛的，說自己想說的話」，將氣氛推向最高峰。隨後，告五人趕往高雄「2026 雄嗨趴」擔任壓軸，現場宛如巨型戶外KTV。曾在高雄世運主場館創下最年輕華語音樂人開唱紀錄的他們，難掩激動地高喊：「希望趕快再回到世運唱給大家聽！」伴隨著煙火齊發，〈愛人錯過〉與〈黑夜狂奔〉為跨年夜畫下燦爛句點。

為了延續這份感動，告五人更驚喜宣布將在 2026/1/1（四）凌晨01:00，正式推出〈從未見過的海〉世運浪花版MV，將當時在世運主場館與萬人交織的震撼瞬間再度呈現。告五人的魅力不僅止於此，新作〈夏天的海冬天的雪〉點閱直逼百萬，2026年更將帶著【國泰世華銀行 × Accusefive 告五人《Run, Run, Run! 黑夜狂奔》2026 Live Tour the World】巡演前進吉隆坡、新加坡、墨爾本、雪梨、巴黎及倫敦，繼續巡演繞行世界。

麋先生今年在「2026台南好young」氣勢登場，以〈野生遊樂園〉揭開序幕，接連演唱〈壞蛋〉、〈天生寂寞〉展現搖滾本色，身為台南人的吉他手小B，看著台下爆滿的鄉親，難掩興奮地直率高呼：「身為一個台南人，能回來台南表演，真的爽！」主唱聖皓也感性地對全場歌迷送上祝福：「在跨年這麼重要的日子，真的很開心能回到熟悉的地方，與大家一起度過2025年最後的幾小時。希望未來能很快帶著全新作品與大家見面！」隨後轉入〈都是浪漫害的〉、〈去飛翔〉的感性堆疊，最終在〈嗜愛動物〉的合唱聲中完美收尾。緊接著，麋先生轉戰「2026台中最強跨年夜」，與歌迷分享一年的成長收穫。

回首2025年，麋先生交出了傲人成績單，連推五首全新單曲〈沒什麼大不了的心情〉〈偶像〉〈去飛翔〉〈燕尾蝶〉與〈散散步〉，並以〈馬戲團運動 CircUs〉世界巡迴演唱會解鎖多項成就。團員以諾更在2025年升格為父親，讓整團成員都沉浸在初為「乾爹」的喜悅中。期待2026年將帶來更多新作，持續用專屬於麋先生的節奏震撼樂壇。

宇宙人跨年首站現身「2026包你發麗寶跨年演唱會」演出，以〈陪我玩〉、〈那你呢〉瞬間點燃全場沸騰情緒，宇宙人表示連續兩年到台中跨年感到格外開心，希望今晚的音樂，能讓大家忘掉整年的煩惱！隨後在〈藍色的你〉、〈不曾寧靜的夜〉的節奏中，全場隨之律動，最後以〈一起去跑步〉將動感氛圍推向極致。

接下來宇宙人旋即奔至「2026桃園 ON AIR 跨年晚會」擔任新年後首演嘉賓，他們分享，前幾週一直處於「雙線並進」的高壓狀態，同時籌備新專輯與【vivo x 宇宙人［α：回到未來1986］台北小巨蛋演唱會】，在跨年後將會全心全意準備新專輯，請大家敬請期待。能在新年的第一刻與歌迷共度，宇宙人感激地說：「謝謝大家一路陪我們玩！」桃園場歌單特別加入〈如果我們還在一起〉，在熱鬧之餘，帶領全場情緒溫柔落地。

