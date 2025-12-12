告五人送暖醫護人員 555杯茶飲數字背後藏巧思

告五人致贈茶飲做公益。相信音樂提供

人氣天團告五人不只以音樂征服歌迷，也持續用行動溫暖社會。他們昨（12日）現身茶飲品牌門市活動，支持品牌首次公益計畫，更霸氣購買555杯飲料，全數致贈給馬偕醫院的醫護人員，並額外加碼100杯回饋現場粉絲。

告五人長期投入公益不遺餘力，他們今年捐出高雄世運主場館演唱會收益新台幣1200萬元，用於兒童身心教育及偏鄉醫療照護；日前更零唱酬演出、負責妝髮交通成本出席磊山保經公益音樂會，並擔任癌症希望基金會公益希望大使。

他們昨將茶飲暖心致贈醫護人員，數字「555」巧妙呼應團名，象徵一封以飲料寫成的暖心情書，向醫護人員傳遞感謝與關懷。告五人表示：「他們是很多人心中的英雄，希望555杯飲料能成為一股小小暖流，帶走疲憊。如果音樂能放鬆心情，那就讓飲料補上溫度。」

告五人強調，公益非一時心血來潮，而是長期累積的習慣。從偏鄉孩童到弱勢長輩，只要有需要，總能看到團員低調現身。他們謙虛表示：「這只是我們想做點什麼的直覺，如果555杯飲料能讓醫護人員感受到溫度，那就夠了。」

