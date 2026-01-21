告五人造型大突破扮研究員 橫掃2千萬點閱再推新曲

告五人拍MV全程面無表情、挑戰不笑演技 讚HowHow是冷面笑匠前輩。（相信音樂提供）

告五人憑藉第四張創作專輯《我們就像那些要命的傻瓜》橫掃各大音樂排行榜，專輯魅力勢不可擋，目前已有8首歌曲 MV 累計加總突破2000萬點閱大關。乘著這股霸榜氣勢，告五人重磅推出全新MV〈快樂的事記不起〉，與五月天石頭、瑪莎展現華麗的英倫City Pop神采。造型更打破常規，首度挑戰從未嘗試過的復古童趣風格，並邀請百萬 YouTuber HowHow當冷面笑匠，聯手打造一場極具視覺衝擊的荒謬實驗。

這首歌曲的誕生過程如同一場傳奇般的奇幻旅程，在倫敦傳奇的艾比路錄音室錄音期間，五月天石頭與瑪莎驚喜現身，當場與告五人玩起音樂，促成這場難能可貴的夢幻聯動。石頭以簡約且富動感的切分音綴飾吉他，搭配瑪莎極具指標性的貝斯線條，為這首歌注入了獨特的靈魂。雲安分享創作靈感：「大家常常容易記住痛苦，卻忘了快樂的樣子。我們特別透過歡快的編曲去呈現反差感，提醒大家要把那些珍貴的回憶好好留下來。」犬青與哲謙也附和說：「因為悲傷情緒太刺激，快樂反而容易被忘記，這首歌就是希望能把那些美好記錄下來。」

告五人再推新曲〈快樂的事記不起〉MV。（相信音樂提供）

告五人飾演的研究員成功研發「快樂解藥」。（相信音樂提供）

MV中，告五人化身研究員試圖研發「快樂解藥」，雲安與犬青飾演「快樂遺失症」感染者，挑戰全程面無表情、不笑演戲，不僅貼上珍珠眼淚，更嘗試了雀斑與狼尾頭等復古造型。犬青興奮表示：「我很喜歡這次的研究員造型，讓我想起小時候看《動手玩創意》的老師。」而哲謙是實驗室中唯一的倖存者，他演出被觸電、撲倒等誇張動作，試圖透過各種荒謬行為尋找快樂碎片。犬青笑說：「要忍住不笑好難，今天雖然面無表情，但內心是很愉悅的。」最終，三人在投入破損鼓棒、舊麥克風與手寫譜後，成功幻化成一顆「哈密瓜喇叭」，象徵音樂才是穿透麻木、治癒世界的終極良藥。

MV的另一大彩蛋是HowHow飾演重度感染者，全身被繃帶包紮、坐著輪椅登場。HowHow幽默表示：「工作人員說我辛苦了，但我真的不辛苦，我有一半的時間在繃帶面罩裡閉著眼睛睡覺，超舒服！」深受哈瓜喜愛的「告五豬」也驚喜變身實驗室醫師，成為片中另一枚吸睛亮點。

告五人聯手石頭、瑪莎創作新曲〈快樂的事記不起〉。（相信音樂提供）

談到近期快樂的事，告五人異口同聲表示：「世界巡演能見到各地的哈瓜，就是最幸福的事！」雲安與哲謙認為，能透過音樂讓成千上萬的人開心，這種能量交換是無可取代的。此外，生活中簡單的日常也能帶來快樂，哲謙偏愛與家人吃一頓稀飯早餐，犬青則分享小確幸：「趁空檔把堆積如山的衣服整理好、洗乾淨，真的能讓心煩意亂消失。」

