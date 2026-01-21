告五人邀「百萬YouTuber 蒙面扮重度病患」 他自爆坐著演邊拍邊睡

記者林政平報導／告五人憑藉第四張創作專輯《我們就像那些要命的傻瓜》氣勢橫掃各大音樂排行榜，新歌〈快樂的事記不起〉再推話題性十足的全新 MV，邀來五月天石頭、瑪莎助陣，共同打造充滿英倫 City Pop 氛圍的華麗聲響，同時找來百萬 YouTuber HowHow 客串演出，以招牌「冷面笑匠」風格，為作品注入荒謬又迷人的反差魅力。

告五人邀請百萬YouTuber HowHow拍攝怪誕有趣的MV。（圖／相信音樂）

MV 大膽採用高飽和色彩與復古美學，場景設定在宛如 1960 年代美式兒童節目的實驗室中。告五人化身研究員，在一個逐漸失去快樂感知的世界裡，試圖研發「快樂解藥」。雲安與犬青飾演感染「快樂遺失症」的實驗對象，全程挑戰不笑演出，不僅貼上珍珠眼淚，還嘗試雀斑妝容與狼尾頭等復古造型。犬青笑說，這身研究員造型讓她想起童年時收看《動手玩創意》的回憶，既熟悉又新鮮。

哲謙則成為實驗室裡唯一尚未被感染的倖存者，展現前所未見的「失控模式」，誇張演出觸電、撲倒等橋段，試圖用各種荒謬行徑喚回快樂。犬青也忍不住分享拍攝趣事，直呼「要忍住不笑真的很難」，雖然表情冷靜，內心其實相當愉悅。MV 最後，三人投入破損鼓棒、舊麥克風與手寫譜，意外幻化成一顆「哈密瓜喇叭」，象徵音樂才是能穿透麻木、治癒世界的終極解方。

另一個驚喜彩蛋，則來自 HowHow 的跨界演出。他飾演重度感染者，全身纏滿繃帶、坐著輪椅神秘登場，畫面荒謬感十足。HowHow幽默表示，拍攝其實一點也不辛苦，「有一半的時間在繃帶面罩裡閉著眼睛睡覺，超舒服。」告五人也笑稱 HowHow 是「冷面演技」的前輩，回憶起先前在頻道合作時培養出的默契，這回看到他被包成木乃伊又被拆繃帶，畫面既怪又好笑。深受粉絲喜愛的「告五豬」也驚喜客串，化身實驗室醫師，為 MV 再添一筆吸睛亮點。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導