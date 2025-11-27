告五人金馬公益開唱 捐1200萬助兒童與偏鄉醫療
（中央社記者王心妤台北27日電）樂團告五人今年站上高雄國家體育場（世運主場館）開唱，他們將演唱會收益，共新台幣1200萬元捐出支持兒童身心教育與偏鄉醫療照護，參與金馬獎當天也公益開唱。
此次捐出的新台幣1200萬元，其中200萬元響應磊山保經的「讓愛看見希望」公益募款活動，而告五人日前也參與公益開唱。他們表示，用音樂陪伴大家是創作的最佳動力，「看見觀眾的笑容，我們也被治癒。希望這場公益音樂會上的愛與希望，都能傳給更多需要的人。」
此次公益演唱會還有台灣原聲童聲合唱團、親愛愛樂、孩子的書屋等團體，告五人演唱「黑夜狂奔」、「披星戴月的想你」、「帶我去找夜生活」，所有表演者最後也合唱「快樂天堂」，讓現場洋溢溫馨氣氛。
告五人透露，明年1月開始將赴新加坡、馬來西亞等地開唱，澳洲墨爾本、雪梨、法國巴黎、英國倫敦等開唱細節將陸續公布。（編輯：李亨山）1141127
