告五人金馬午宴同框劉若英 嗨喊「心目中的最佳影后」
告五人以電影《有病才會喜歡你》打造的主題曲〈我天生－有病版〉，入圍第 62 屆金馬獎最佳原創電影歌曲，今晚將以入圍者、表演嘉賓雙重身分登上金馬舞台！面對這場年度電影盛典，3人笑稱彼此的幸運物其實很樸實，就是一定要「吃飽飽」，把體力補滿全力以赴迎接典禮。而３人也在金馬午宴巧遇同門師姐、以《我們意外的勇氣》角逐最佳女演員的劉若英（奶茶）。
告五人與劉若英經常在世界各地巡演，彼此難得相遇，這次在金馬午宴特別向劉若英暖心問候。告五人分享，先前曾因電影《我們意外的勇氣》合作宣傳曲〈帶你飛〉，也為劉若英錄製祝福影片預祝電影順利上映。「這次能在金馬再見到她真的超開心！」三人笑說，「奶姐能一邊巡演、一邊演戲，真的太強了！她完全是我們心目中的最佳影后！」並相約典禮上再見。
告五人也夢想在金馬獎上遇到的夢幻電影人李安導演。三人一致表示非常喜歡《少年Pi的奇幻漂流》這部作品的美學與節奏感，更直言若有一天能為李安的電影創作歌曲，「那真的會是人生的大事」。他們笑說，如果真的在典禮遇到李安導演，一定會深呼吸後鼓起勇氣說：「我們真的很喜歡您的作品，希望以後有機會為您寫歌，想想就超開心！」
告五人今晚（22 日）將登上金馬典禮演出〈我天生－有病版〉，3人清晨5點便從宜蘭出發，天還沒亮就先為公益音樂會暖身綵排，為即將登場的演出做準備。彩排後立刻趕往金馬治裝，從早「狂奔」到晚，完全停不下來。他們笑說，再忙也不能忘記參與公益活動，能在金馬前用音樂為公益出一份力，感覺更有能量迎戰典禮。
其他人也在看
