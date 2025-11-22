告五人金馬午宴遇師姐劉若英！直呼「心目中最佳影后」
告五人憑藉電影《有病才會喜歡你》主題曲〈我天生－有病版〉入圍第62屆金馬獎最佳原創電影歌曲，今（22）日晚間將以入圍者及表演嘉賓雙重身分登台演出。三人在金馬午宴意外巧遇同門師姐劉若英，興奮直呼她是「心目中的最佳影后」，溫馨互動成為午宴亮點。
劉若英以《我們意外的勇氣》角逐本屆金馬獎最佳女演員，與告五人同屬相信音樂旗下藝人。由於雙方經常在世界各地巡演，平時難得相遇，這次在金馬午宴特別向劉若英暖心問候。告五人透露，先前曾為劉若英電影《我們意外的勇氣》合作宣傳曲〈帶你飛〉，也錄製祝福影片預祝電影順利上映。
「這次能在金馬再見到她真的超開心！」告五人三人笑說，「奶姐能一邊巡演、一邊演戲，真的太強了！她完全是我們心目中的最佳影后！」雙方並相約典禮上再見。對於能在金馬獎遇到的夢幻電影人，告五人一致表示最想見到李安導演，直言非常喜歡《少年Pi的奇幻漂流》的美學與節奏感。
告五人表示，若有一天能為李安的電影創作歌曲，「那真的會是人生的大事」。他們笑說，如果真的在典禮遇到李安導演，一定會深呼吸後鼓起勇氣說：「我們真的很喜歡您的作品，希望以後有機會為您寫歌，想想就超開心！」
為了22日晚間的金馬典禮演出，告五人清晨5點便從宜蘭出發，天還沒亮就先為公益音樂會暖身彩排，隨後立刻趕往金馬治裝，從早「狂奔」到晚。三人笑稱彼此的幸運物其實很樸實，就是一定要「吃飽飽」，把體力補滿全力以赴迎接典禮。他們表示，再忙也不能忘記參與公益活動，能在金馬前用音樂為公益出一份力，感覺更有能量迎戰典禮。
延伸閱讀
京都便當店出包！2學校39人吃完食物中毒、24人驗出諾羅
范冰冰快閃來台現身金馬獎？ 最新IP位置仍在湖北
TWICE出道10年首來台開唱 子瑜媽感動：這路太不容易
其他人也在看
金馬62頒獎前夕！入圍者「齊聚午宴」 竟變黃秋生見面會
第62屆金馬獎入圍午宴21日下午舉行，準影后及準影帝還有一眾演員齊聚一堂，在頒獎典禮前一天分享心情。入圍女主角的劉若英、林依晨分享女星的「表情管理祕訣」，范冰冰是否出席22日的頒獎典禮，導演也做出回應。男主角組則是曝光彼此的幽默對話為活動增添趣味。男配角組竟是成為黃秋生的粉絲見面會，而入圍女配角的蔡淑臻與葉子綺，這對銀幕母女檔也在活動中留下溫馨時刻。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
金馬62入圍午宴 準影帝藍葦華出席 (圖)
第62屆金馬獎入圍午宴21日在台北文華東方酒店舉行，演員藍葦華（圖）憑藉電影「我家的事」角逐影帝寶座，並開心出席午宴留影。中央社 ・ 1 天前
診所醫結合皮膚外傷醫療 褥瘡、燒燙傷患者手術、換藥免奔波
中風或癱瘓等臥床患者，皮膚受到長期壓迫而容易出現褥瘡情形，照護者清潔傷口、使用敷料如未注意，就容易反覆發生、增加照護難度。家庭醫學科醫師吳亭蓁為了讓患者受到良好的醫療，加上專業護理指導更換敷料，避免反覆發生褥瘡，減輕患者與家屬頻繁往返家裡、醫院，疲於奔命情形，結合專業藥師，引進各式各樣人工敷料成立醫自由時報 ・ 14 小時前
金馬入圍午宴 「核」獲國際影評人費比西獎 (圖)
第62屆金馬獎即將頒獎，21日於台北文華東方酒店舉行入圍午宴，搶先頒發會外賽「國際影評人費比西獎」，得主為新加坡導演陳思攸（圖）執導的「核」。中央社 ・ 1 天前
金馬62入圍午宴 準影后劉若英出席 (圖)
第62屆金馬獎頒獎在即，入圍午宴21日在台北文華東方酒店舉行，將角逐影后寶座的演員劉若英（圖）出席與會。中央社 ・ 1 天前
把握週末難得好天氣 人潮擠爆美濃白玉蘿蔔節
週末假期各地氣溫逐漸回升，但下週又有東北季風影響，大批民眾把握難得的好天氣，前往一年一度的美濃白玉蘿蔔節，下田親採蘿蔔，帶著最新鮮的農產回家與親朋好友品嚐。農會總幹事鍾清輝表示，今年11月中旬鳳凰颱風輕掃台灣，降下恰到好處的雨量，為蘿蔔補足生長所需水分，使品質與產量同步提升，被農友形容為「難得的好年自由時報 ・ 10 小時前
星巴克聯名藝術家Marcos Chin 〈閃耀女神〉為靈感推T-SHIRT
【緯來新聞網】星巴克典藏DREAM PLAZA台北全新推出服飾系列，以藝術家Marcos Chin金緯來新聞網 ・ 11 小時前
金馬62影后之爭！ 實力派演員齊聚交鋒
第62屆金馬獎的「影后之爭」，匯集多位實力派演員，其中劉若英在《我們意外的勇氣》中，以侷限的安胎場景，展現收斂的情感力量；林依晨則是在《深度安靜》突破自我，以壓抑沉痛的方式詮釋角色。面對截然不同的挑戰...華視 ・ 1 天前
金馬62入圍午宴 最佳女配角入圍者合影 (圖)
第62屆金馬入圍午宴21日在台北文華東方酒店舉行，最佳女配角入圍者鄧濤（左起）、陳雪甄、葉子綺、蔡淑臻與黃珮琪出席與會，合影留念。中央社 ・ 1 天前
保障再生製劑提供者權益 食藥署公告廣告新規定
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）再生醫療開啟治療疾病新視野，為避免提供組織或細胞民眾誤上當，食藥署近日公告「再生醫療製劑組織及細胞招募廣告刊播辦法」，明訂不得刊播的內容、方式及地點如學校等。中央社 ・ 10 小時前
金馬紅毯／林依晨出門抱兒「被口水洗臉」！張孝全幸運物跟他有關太感人
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚在北流盛大登場，《深度安靜》劇組稍早亮相紅毯，入圍影帝的張孝全與角逐影后的林依晨再度同框，俊男美女合體氣場十足。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
入冬「小雪」節氣報到 手腳冰冷湧現 中醫師教分辨體質這樣補
今天是11月22日，迎來冬季第二個節氣「小雪」，中醫師提醒，小雪前後東北季風增強、早晚溫差明顯，民眾常出現手腳冰冷、倦怠等不適，但仍可能遇到「小陽春」短暫回暖，進補宜順應氣候與個人體質，避免急補、亂補。開業中醫師賴俊宏指出，小雪節氣最常見的不適之一就是四肢冰冷，女性族群更為明顯，平均每4位女性就有1自由時報 ・ 12 小時前
金馬62星光 馬士媛率性走紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日傍晚在北流外廣場盛大展開，以電影「左撇子女孩」入圍最佳新演員的馬士媛，一身率性時髦造型踏上紅毯。中央社 ・ 4 小時前
路邊野生媽媽竟是影后！金馬早晨「包緊緊無人認出」 晚上換裝變女明星
藝人劉若英以《我們意外的勇氣》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，這也是她第4度角逐影后寶座，今（22）日頒獎典禮的早晨，她親民的分享女明星在金馬之夜早晨的日常，說自己是一個陪兒子吶喊的媽媽，引發粉絲好評。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
金馬62／林依晨隔22年再戰影后！合體劉若英 自爆老公缺席原因曝
2025第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22）日登場，今舉行入圍午宴，準影后林依晨、方郁婷、劉若英、高伊玲難得同台。劉若英笑說好久沒有參加金馬，「午宴一來就遇到好多老朋友」，心情相當輕鬆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，追思已故影視工作者橋段，由金曲歌后李竺芯獻聲，帶來〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉、〈拄拄仔離開〉、〈Love〉、〈伍冬拾冬〉，大螢幕陸續出現1年來逝世影人，現場氣氛相當感傷。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前