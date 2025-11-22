告五人金馬午宴遇師姐劉若英！直呼「心目中最佳影后」

告五人憑藉電影《有病才會喜歡你》主題曲〈我天生－有病版〉入圍第62屆金馬獎最佳原創電影歌曲，今（22）日晚間將以入圍者及表演嘉賓雙重身分登台演出。三人在金馬午宴意外巧遇同門師姐劉若英，興奮直呼她是「心目中的最佳影后」，溫馨互動成為午宴亮點。

告五人在金馬午宴意外巧遇同門師姐劉若英，興奮直呼她是「心目中的最佳影后」。（圖/相信音樂提供）

劉若英以《我們意外的勇氣》角逐本屆金馬獎最佳女演員，與告五人同屬相信音樂旗下藝人。由於雙方經常在世界各地巡演，平時難得相遇，這次在金馬午宴特別向劉若英暖心問候。告五人透露，先前曾為劉若英電影《我們意外的勇氣》合作宣傳曲〈帶你飛〉，也錄製祝福影片預祝電影順利上映。

「這次能在金馬再見到她真的超開心！」告五人三人笑說，「奶姐能一邊巡演、一邊演戲，真的太強了！她完全是我們心目中的最佳影后！」雙方並相約典禮上再見。對於能在金馬獎遇到的夢幻電影人，告五人一致表示最想見到李安導演，直言非常喜歡《少年Pi的奇幻漂流》的美學與節奏感。

告五人在金馬午宴巧遇同門師姐劉若英(左二)開心合影。（圖/相信音樂提供）

告五人表示，若有一天能為李安的電影創作歌曲，「那真的會是人生的大事」。他們笑說，如果真的在典禮遇到李安導演，一定會深呼吸後鼓起勇氣說：「我們真的很喜歡您的作品，希望以後有機會為您寫歌，想想就超開心！」

為了22日晚間的金馬典禮演出，告五人清晨5點便從宜蘭出發，天還沒亮就先為公益音樂會暖身彩排，隨後立刻趕往金馬治裝，從早「狂奔」到晚。三人笑稱彼此的幸運物其實很樸實，就是一定要「吃飽飽」，把體力補滿全力以赴迎接典禮。他們表示，再忙也不能忘記參與公益活動，能在金馬前用音樂為公益出一份力，感覺更有能量迎戰典禮。

