告五人開唱遇「演出事故」 即興發揮自曝冷汗直流

告五人遇到音響故障仍臨危不亂。（圖／相信音樂提供）

告五人的巡演登陸東南亞，新加坡、吉隆坡兩地共四場演出全數完售，團員們還得在台北低溫與星馬高達 30 度的高溫之間來回切換，溫差超過 20 度，挑戰他們的體力與耐力超極限。氣候差異，犬青忍不住現場和歌迷互動發問：「你們有冷到要穿羽絨衣嗎？」全場齊聲回喊「沒有」，她再追問是否買過羽絨衣，答案依舊一致，讓犬青笑說：「真是解開我心中的疑惑。」

新加坡場演出過程雖然一度遇到音響出狀況，但三人臨危不亂，直接放下麥克風，以扎實渾厚嗓音大聲清唱傳遍場館，意外成為全場最動人的瞬間，告五人則幽默自嘲「發揮畢生主持功力」，三人冷汗直流。雲安感性表示：「這一天對我們來說十分特別，身為創作人最幸福的事，就是能與歌迷一起唱著這些歌，感謝新加坡給予滿滿的愛。」犬青則提到：「上一次來新加坡演出是在大型體育館，這次回到更近距離的場地，能清楚看見每一張臉，謝謝歌迷帶來的力量。」

除了舞台上的火力全開，熱愛美食的告五人也趁著空檔吃遍星馬好料，肉骨茶、海南雞飯、魚圓麵、辣椒螃輪番上陣，更在吉隆坡實現「榴槤自由」。犬青笑說自己愛榴槤愛到骨子裡，更透露貓山王產季一到，甚至會從馬來西亞宅配空運到家，她滿臉幸福地說：「平常都只能吃冷凍的，這次來吉隆坡終於吃到新鮮的！」

哲謙則自爆，三人一到吉隆坡後嘴巴就沒停過，他甚至到演出前打嗝都還是榴槤味，哲謙為了吉隆坡場更特地買了一顆「假的榴槤」放在鼓上，「以後來馬來西亞我都會帶著它，我的哈密瓜不孤單了！」告五人抵達新加坡後，也把握難得的空檔走進美術館看展覽，讓感官暫時從高分貝的舞台抽離，轉而沉澱心緒、汲取創作靈感。

告五人實現榴槤自由。（圖／相信音樂提供）

