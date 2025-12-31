告五人開唱！2026台中最強跨年夜水湳開場 4.4萬人嗨翻

台中跨年晚會在水湳中央公園登場，由金曲天團「告五人」開場，會場已經擠進4.4萬人。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「2026台中最強跨年夜」晚會今晚在水湳中央公園盛大登場，演唱會自晚間7點開唱，一路嗨到2026年1月1日凌晨。由金曲天團「告五人」率先登台揭開序幕，吸引大批民眾湧入，現場已擠進約4萬4千人，人潮滿滿、氣氛熱烈，High翻全場。

今年台中市跨年晚會卡司陣容豪華，由金曲歌王蕭敬騰領軍，集結三金滿貫歌王盧廣仲、經典天團動力火車、金曲天團告五人，以及TRASH、麋先生 MIXER、吳思賢、PIZZALI、薄荷水晶、SEVENTOEIGHT、陳泳希、帕拉斯、無双樂團、DJ Double K－風情萬種KTV、Mavis瑪菲司等，共16組藝人輪番上陣，陪伴民眾迎接新年。

廣告 廣告

晚會倒數時刻，主辦單位也將施放長達180秒的璀璨煙火秀，點亮夜空，陪伴全國民眾迎接2026嶄新的一刻。

因應日前北捷台北車站周邊發生隨機攻擊事件，今年台中跨年晚會全面升級維安措施，出入口加強管制，警方出動偵爆犬與緝毒犬進行安檢，民眾入場須配合打開隨身行李接受檢查；主舞台周邊也部署警力荷槍實彈戒備，確保活動安全。

台中市府表示，今年主會場現場人數一旦超過6萬人，將立即啟動人流管制措施，採取「只出不進」原則，並在會場周邊另設2處轉播現場，引導民眾分流，降低人潮壓力，確保跨年活動平安順利進行，避免踩踏風險。

台中跨年晚會在水湳中央公園登場，由金曲天團「告五人」開場，會場已經擠進4.4萬人。(記者蔡淑媛攝)

受到日前北捷台北車站周邊發生隨機攻擊事件，今年台中跨年晚會出入口加強管制，表演舞台也有警方荷槍實彈站崗偵察。(記者蔡淑媛攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

跨年夜車潮爆！台中水湳周邊5點就塞車、河南路口車禍回堵

蕭敬騰、告五人台中水湳跨年 近800警力出動維安

跨年天氣+元旦曙光1圖看懂 強烈大陸冷氣團最低下探6度

挑戰馬太鞍溪堰塞湖 施工團隊抵達壩頂開始降挖引流

