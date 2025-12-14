告五人震撼開場 動力火車壓軸 「巨星耶誕演唱」華麗落幕

《圖說》「黃金主持鐵三角」曾子余、陳漢典及朵拉 謝雨芝以機智又幽默的串場全程炒熱現場氣氛，陪伴觀眾度過最歡樂、最HIGH的週日夜晚！〈觀旅局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】邁入第二天盛會的2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會－The Greatest Show」，今〈14〉晚接力引爆新北市市民廣場，9組人氣歌手吸引大批歌迷到場朝聖，「黃金主持鐵三角」曾子余、陳漢典及朵拉 謝雨芝以機智又幽默的串場全程炒熱現場氣氛，壓軸登場的「金曲演唱組合」動力火車，將氣氛推向巔峰，也為「巨星耶誕演唱會 The Greatest Show」劃下最震撼、最完美的句點。

廣告 廣告

今晚，9組人氣歌手包括；告五人、王ADEN、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、HUR+、J.Sheon、婁峻碩SHOU、高爾宣OSN、熊仔及動力火車，連番精彩演出讓現場尖叫聲不斷，巨星耶誕演唱會氣氛持續狂熱到最高點。

《圖說》「超人氣Z世代天團」告五人震撼開場，帶來〈我想要佔據你〉、〈帶我去找夜生活〉等膾炙人口的歌曲。〈觀旅局提供〉

「巨星耶誕演唱會－The Greatest Show」由「超人氣Z世代天團」告五人震撼開場，帶來〈我想要佔據你〉、〈帶我去找夜生活〉、〈夏天的海冬天的雪〉及〈將錯就對〉等膾炙人口的歌曲，溫暖又充滿力量的聲線在市民廣場迴盪，為今晚拉開華麗序幕。

緊接登臺的是「新生代全製作唱跳歌手」王ADEN，以〈妳是我寶貝ㄟ〉開場，並帶來〈THANK GOD〉、〈太陽天下雨天〉、〈雙重人格〉與〈想了妳6次〉等歌曲，透過深情詮釋展現細膩情感層次，加上獨特嗓音與抓耳旋律，深深牽動臺下觀眾情緒，此次演出也特別帶來全新編排的舞蹈呈現，讓現場熱力持續飆升。

《圖說》鼓鼓呂思緯耶誕限定版的個人驚喜歌曲〈聖誕之吻〉。〈觀旅局提供〉

雙人創作組合GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治強勢登場，帶來精彩組曲演出！不僅有耶誕限定版的個人驚喜歌曲〈聖誕之吻〉及〈恆星〉，GX的年度暖心新曲〈超人披風〉以及經典人氣歌曲〈射手〉，也讓觀眾時而沉浸旋律，時而又隨著音樂節奏熱血沸騰。「人氣女團」HUR+則演唱〈BLOODY MARY COWBOY〉、〈有毒不回〉、〈不然等等〉及〈Baddie〉等作品，充滿爆發力的舞臺魅力。

「R&B才子」J.Sheon接續演唱〈輸情歌〉、〈你不用懂〉以及符合耶誕佳節的〈Last Christmas〉應景節慶氛圍，最後以〈You’ll Never Know〉陪歌迷度過一個溫暖又獨特的冬夜時光。

「人氣饒舌歌手」婁峻碩SHOU一口氣帶來〈No Rush〉、〈刀〉、〈鑰匙還你〉、〈不小心〉、〈一首歌〉與〈COLORFUL〉，節奏一路狂飆，舞臺感染力全面引爆，讓市民廣場瞬間沸騰成派對現場！高爾宣OSN熱力接續，以〈Do it all again〉及〈Good Evening〉登場，掀起新一波高潮，接著演唱〈最後一次〉、〈Used To〉及〈Without You〉，更特別邀請好友王ADEN合作演出〈Hold On〉，引發全場粉絲狂熱尖叫。

《圖說》HUR+充滿爆發力的舞臺魅力，緊緊抓住全場目光！〈觀旅局提供〉

「嘻哈創作歌手」熊仔則帶著具強烈節奏感的歌曲接力，以〈兇宅→0〉、〈ABC〉、〈小雨→0〉、〈十字路口→0〉到氣勢十足的〈88BARS〉，犀利歌詞搭配獨特節奏感，澈底點燃全場觀眾情緒，饒舌能量席捲每個角落。

《圖說》「金曲演唱組合」動力火車以兼具搖滾張力與情歌渲染力的舞臺魅力，一首接一首挑動觀眾情緒。〈觀旅局提供〉

壓軸登場的「金曲演唱組合」動力火車，帶來〈趁少年〉、〈外套〉、〈忠孝東路走九遍〉及〈我很好騙〉多首經典曲目，以兼具搖滾張力與情歌渲染力的舞臺魅力，一首接一首挑動觀眾情緒，全場歌迷默契十足，齊聲合唱響徹現場，將氣氛推向巔峰，也為「巨星耶誕演唱會 The Greatest Show」劃下最震撼、最完美的句點。