告五人霸氣自掏腰包買555杯飲料！「全捐給馬偕醫院」 再買100杯送粉絲

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

告五人不只以音樂征服無數人，更實踐「取之於社會、用之於社會」的精神，告五人默默耕耘各種公益活動，日前團員們現身新時尚茶飲品牌門市活動，支持品牌發起的公益計畫，告五人現場也霸氣宣布要買555杯飲料，全數致贈給馬偕醫院的白衣天使們，更自掏腰包加碼再買100杯飲料，給今天到場的哈瓜們。

告五人支持時尚茶飲品牌推出的公益活動。（圖／相信音樂提供）

數字「555」不只巧妙呼應團名，更像是一封以飲料寫成的暖心情書，用最直接的方式向辛苦的醫護人員說：「謝謝你們，辛苦了。」告五人談到醫護人員時語氣滿滿敬意：「他們是很多人心中的英雄，希望555杯飲料能成為一股小小的暖流，帶走一點疲憊。如果音樂能放鬆心情，那就讓飲料補上溫度。」

廣告 廣告

告五人買555杯飲料送給馬偕醫院的白衣天使。（圖／相信音樂提供）

告五人投入公益並非心血來潮，而是默默累積已久的習慣，從偏鄉孩童到弱勢長輩等，只要有需要，總能看到告五人低調現身，他們始終以「不張揚但持續做」的方式，把溫柔和勇氣送到真正的角落。團員們相信音樂人的影響力不只存在舞台上，而是能在生活裡變成真正的改變。他們謙虛地說：「這只是『我們想做點什麼』的直覺，如果這 555 杯飲料能讓醫護人員感受到溫度，那就夠了。」

更多FTNN新聞網報導

告五人快閃香港送粉絲限量茶飲！狂嗑美食吃完就去健身房

4大咖天團助陣台中跨年晚會！動力火車眼紅告五人入圍金馬 「我們2年前也入圍過」

告五人登金馬表演趕場公益音樂會！「零唱酬演出」 自貼妝髮交通成本

