告五人領銜開唱！ 旺旺集團尾牙南港展覽館熱鬧登場

旺旺集團新春團拜聯歡會今（9日）在南港展覽館4樓登場，董事長蔡衍明一開始搭上禮車巡迴發送旺旺造型背包，集團同仁一陣瘋搶，現場氣氛相當熱烈，下週即將迎接農曆新年，也希望大家「馬年可以馬上旺」！

旺旺董事長蔡衍明。（圖／中天新聞，下同）

旺旺集團今天在南港展覽館舉辦新春團拜聯歡會，席開上百桌，邀請上千人一同共襄盛舉，聯歡會一開始，集團董事長蔡衍明領軍登上禮車進行繞場，期間更送出多顆富有旺旺集團特色的造型背包，引起底下員工一陣騷動，熱情地湧上試圖獲得。

聯歡會一開始，由旺傳媒精心準備的年度大片「旺旺路」首開序幕，蔡衍明在會上率領全體員工一同朗誦經營理念及公司訓，同時也進行了延續40多年的傳統「達摩不倒翁點睛儀式」，希望全體員工在馬年都可以順順利利，「馬年馬上旺，大家身體健康，財旺人旺大家旺！」

這次的聯歡會邀請許多大牌歌星到場演唱，從流行音樂團體告五人、歌手陳勢安 、《綜藝一級棒》主持群、再到葛兆恩壓軸演出，表演嘉賓接連登場將現場氣氛炒到最高點。

