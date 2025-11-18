告五人首入圍金馬：很想拿獎

樂團告五人為電影《有病才會喜歡你》獻唱主題曲〈我天生－有病版〉，入圍金馬獎最佳原創電影歌曲獎。3人首度叩關金馬獎，還將上台演出。18日練團時，電影女主角江齊到場探班，她帶著一套「策馬祝福禮」，預祝告五人首次上馬就成功把「金馬」騎回家。

由於鼓手哲謙也有客串電影，因此當他們被通知要想入圍感言時，雲安跟犬青第一個念頭是：「謙哥入圍了嗎？他不是才出現3秒嗎？這樣也可以嗎？」後來得知是歌曲入圍，雲安感謝地說：「非常興奮，有點誠惶誠恐，畢竟是原創電影歌曲，要貼合電影，一起看初剪，下了很多苦工。」被問到是否渴望拿獎？告五人坦率地說：「第一次很重要，很想拿獎！」

廣告 廣告

雲安嘴甜放閃犬青

典禮當天告五人也會走紅毯，犬青被問到想不想爭紅毯第一美？她笑說：「先沒關係。」她自爆因巡演關係，不小心吃太多美食，「我這個嘴真的管不住，回家有比較老實，多喝點水。」男友雲安則嘴甜地說：「她一直都沒有胖啊，吃太少了。」大方放閃。

迎接年末，告五人被問到目前收到幾場尾牙邀約，雲安謙虛表示，最近經紀人一直收到各大公司的邀請，但到底幾場未知，「真的很謝謝大家的喜歡，但目前壓力還在金馬獎。」不過，3人透露有別於今年過年，明年應該可以好好放年假，好好休息陪伴家人。