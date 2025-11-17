告五人首登「南北貳路」喊緊張！尬場玖壹壹台下全是辣妹

告五人首度登上「南北貳路」舞台開唱。KKLIVE、混血兒娛樂提供

國民天團玖壹壹15日起，連兩天在台中水湳中央公園盛大舉辦「玖壹壹南北貳路音樂節2025」，活動現場人潮爆滿、氣氛火熱，再度展現玖壹壹的驚人號召力。而人氣持續飆升的天團告五人也強勢助陣，獻出他們在「南北貳路」舞台的首次演出，成為音樂節最受矚目的亮點之一。

告五人自8月以來已完成20場全球巡演，所到之處場場秒殺，但此次回到台中舞台仍顯得格外興奮。主唱犬青一上台就熱情問候：「台中的朋友，你們好嗎？」並坦言雖然演唱會經驗無數，但首次參與玖壹壹的音樂節仍讓團員們有些「小緊張」。

然而這份緊張在音樂響起瞬間全數轉為能量。告五人開場即以經典曲〈帶我去找夜生活〉引燃全場情緒，更為此特別將「演唱會版本」原汁原味搬上音樂節舞台，讓粉絲直呼賺到。他們隨後接力演出〈我想要佔據你〉、〈愛人錯過〉，以及新專輯歌曲〈有太多不能講〉、〈將錯就錯〉等曲目，現場歌聲大合唱、氣氛沸騰。

除了音樂震撼全場，告五人也展現親民互動力。成員們笑說台中天氣超適合戶外音樂會，還大讚台下聚集「好多辣妹」，顏值爆表，引來粉絲歡呼不斷。演出尾聲，他們更邀請全場歌迷一起拍下大合照，紀念在南北貳路的首次登場。犬青貼心提醒大家「整理瀏海、撥一下頭髮喔」，暖心舉動令粉絲甜到融化。

告五人首度登上「南北貳路」舞台開唱。KKLIVE、混血兒娛樂提供



