告五人首闖金馬！放話「很想拿獎」 頑童、黃奇斌將演出

告五人將進軍今年金馬獎。（圖／TVBS）

樂團告五人以電影歌曲「我天生－有病版」入圍第62屆金馬獎最佳原創電影歌曲，成功將他們的音樂才華從金曲獎延伸至電影界。樂團成員對此感到既驚喜又興奮，回憶起為電影量身打造這首歌的過程，他們坦言這個獎項正是他們所嚮往的目標。當晚的金馬獎典禮將匯集多位音樂才子才女，包括同獎項入圍者戴佩妮與9m88，他們都將在典禮上演繹自己的入圍作品，呈現音樂與電影的完美結合。

當告五人得知入圍消息時，團隊成員第一反應是詢問「謙哥入圍了嗎」，因為他是團隊中唯一參與電影演出的成員。隨後他們才了解是歌曲「我天生」獲得肯定，讓他們感到非常開心與激動。為慶祝這一殊榮，團隊準備了象徵從金曲獎一路騎到金馬獎的馬鞍道具。當被問及如果獲獎會如何慶祝時，團員們被虧「騎馬鞍環島」。儘管團隊總監與入圍同一獎項的戴佩妮私交甚好，表示「這一局是義氣」會支持戴佩妮，但團員們堅持表示「老師這局我們不能放」，展現出對獎項的渴望。

金馬獎典禮當晚的表演陣容相當豐富。頑童MJ116將擔任開場表演，以歌曲《FLY OUT》展現電影人對於心中所愛的滿腔熱血。今年金曲獎大滿貫的李竺芯則將用溫暖的歌聲追思逝世影人。此外，剛在《96分鐘》中演出的黃奇斌將演唱《若無你我欲去佗位》，並與金曲歌后孫盛希合作，唱出追夢路上的無限可能。這些精彩的音樂表演將串起整個典禮的起承轉合，為觀眾帶來視聽盛宴。

這次告五人的入圍不僅是對他們音樂才華的肯定，也展現了他們跨界創作的能力。從為電影量身訂製歌曲，到如今獲得金馬獎的青睞，告五人的創作魔力被更多人看見。他們的音樂成功觸動了電影中最扣人心弦的情緒，將音樂與電影藝術完美結合，展現了台灣音樂創作的多元與深度。

