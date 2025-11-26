告五人高雄演唱會千萬收益全捐 公益音樂會零唱酬與童聲合唱〈快樂天堂〉

告五人無償出演《2025 你 我 我們音樂會》，分文未取還自貼交通、妝髮費用。（相信音樂提供）

Z世代天團告五人今年4月首次登上高雄世運主場館，成為最年輕站上5萬人戶外體育場的華語樂團。不僅完成音樂里程碑，更將演唱會收益化為善意，告五人捐出新台幣1,200萬元支持兒童身心教育與偏鄉醫療照護，其中200萬元響應磊山保經「讓愛看見希望」公益募款活動，日前更排除萬難出席公益音樂會，完美實踐「取之於社會、用之於社會」的理念。

告五人將高雄世運主場館收益全捐出，支持兒童身心教育與偏鄉醫療照護。（相信音樂提供）

告五人與公益音樂會全體表演者共同合唱，搭配全場手機燈海超感人。（相信音樂提供）

告五人今年在華語樂團排行榜上榮登亞軍（冠軍為五月天），他們表示音樂是陪伴大家的方式，也是持續創作的最大動力：「看見觀眾的笑容，我們也被治癒。希望這場公益音樂會上的愛與希望，能傳給更多需要的人。」團員們期許將這股傻瓜力量延續，把音樂帶進更多角落，在每段人生旅程中成為大家的人生BGM。

不僅以音樂征服數萬觀眾，告五人也用實際行動回饋社會。上週六（22 日）適逢金馬獎頒獎典禮，三人仍馬不停蹄出席磊山保經《2025 你 我 我們音樂會》，零唱酬演出並自貼妝髮、交通等成本，全心投入這場別具意義的音樂盛會。團員表示：「透過演出與大家分享喜怒哀樂，一起在人生旅途中成長，也是一種幫助他人解決難處的方式。」雲安感性表示：「這場音樂會對我們來說跟金馬獎一樣重要！」

公益音樂會當天邀集台灣原聲童聲合唱團、親愛愛樂、孩子的書屋等團體同台，告五人演唱〈黑夜狂奔〉、〈披星戴月的想你〉、〈帶我去找夜生活〉，氣氛熱烈。壓軸時，全體表演者共同合唱〈快樂天堂〉，觀眾手燈亮起如星海覆蓋，畫面溫馨動人。清晨五點便從宜蘭出發暖身彩排的告五人，被孩子們純粹的歌聲與琴聲感動，並喊話希望未來能在演唱會上合作，同時關注偏鄉孩子的學習資源，期望親自走訪了解實際需要，提供更多協助。

