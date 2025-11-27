告五人、動力火車台中跨年 第二波「全A咖」曝光

「2026台中最強跨年夜」將在水湳中央公園登場，今年主打「全A咖」陣容，除已宣佈金曲歌王蕭敬騰倒數壓軸，今(27)日再揭曉由告五人開場，金曲樂團麋先生、TRASH接力登場，進入2026後由動力火車熱血開唱。

告五人今年首度入圍金馬獎，上週風光出席典禮，令TRASH相當羨慕：「希望我們也能夠有機會以音樂為電影服務。」，動力火車也笑說：「其實我們兩年前也有入圍過金馬獎，是《老狐狸》的主題曲〈鳥仔〉角逐最佳原創電影歌曲，但沒有得到獎，所以可能沒人發現我們入圍過。」。但動力火車6月拿下第二座金曲獎最佳演唱組合，他們說：「相隔20年，再拿到金曲獎，應該是今年最難忘的事吧！」

關於跨年趕場，麋先生今年將在台中及台南兩地演出，他們幽默表示，除了各自的樂器是靈魂本體之外，「團員本人」更是必備核心要件，「只要麋先生五人到齊，就沒什麼大不了的事情」；告五人則透露因為要趕場，比較不方便吃晚餐，所以會帶一些食物充飢，因為有體力才能有好的演出；動力火車也老神在在說到：「今年一樣唱兩場，不會太趕，但距離不算近，所以還是會請團隊注意一下時間，安全最重要。」

迎接2026，動力火車分享，新的一年，一樣是希望身體越來越健康，然後有新的作品。最想戒除的壞習慣，顏志琳希望自己減少追劇時間；告五人表示，要提醒自己多運動，不要經常發懶躺在沙發上，也希望2026年的巡迴能順利完成，跟各地的歌迷與哈瓜連線！開心度過演唱會的每分每秒。；麋先生則說到，2026最想完成的，是我們的新專輯。最想戒掉的壞習慣，就是所有「會讓新專輯再延後一點點」的小毛病。不管是拖延、龜毛，還是突然靈感大爆走又把整首推翻，通通都希望能戒掉，讓 2026 更順一點。

新聞局長欒治誼表示，台中跨年活動連續多年在網路聲量上獲得亮眼成績，場地與活動形式已逐漸形成城市品牌，今年卡司公布後再度引發討論，不僅集結金曲、金馬話題音樂人，更凸顯台中作為大型演唱會城市的能量與魅力，歡迎全國民眾一起來台中迎接2026。