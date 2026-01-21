告五人〈快樂的事記不起〉MV登場 HowHow全身包繃帶現身復古實驗室

告五人邀百萬YouTuber HowHow扮重度病患，HowHow說邊拍邊睡笑稱超舒服。（相信音樂提供）

人氣樂團告五人以第四張創作專輯《我們就像那些要命的傻瓜》在各大音樂排行榜取得穩定成績，專輯中已有8首歌曲推出 MV，累積點閱數突破2千萬。延續專輯宣傳節奏，告五人推出新作〈快樂的事記不起〉MV，並邀請五月天成員石頭、瑪莎共同參與演出，嘗試英倫City Pop曲風。

〈快樂的事記不起〉於倫敦艾比路錄音室完成錄製，期間石頭與瑪莎到訪，促成此次合作。石頭以簡潔的吉他切分音為歌曲增添律動感，瑪莎則透過具辨識度的貝斯線條強化編曲層次。主唱雲安表示，創作靈感來自人們傾向記住痛苦、卻容易忽略快樂的心理狀態，因此透過輕快節奏呈現情緒上的反差。犬青與哲謙也指出，希望藉由這首作品提醒聽眾保留生活中的美好記憶。

廣告 廣告

告五人飾演的研究員成功研發「快樂解藥」。（相信音樂提供）

MV以實驗室作為主要場景，視覺風格取材自1960年代美式兒童節目。團員化身研究人員，設定為在情感遲鈍的環境中尋找「快樂解方」。雲安與犬青飾演失去快樂感知的角色，全程以冷靜表情演出，不僅貼上珍珠眼淚，更嘗試了雀斑與狼尾頭等復古造型。哲謙則透過較誇張的肢體動作推進情節。最終，三人在投入破損鼓棒、舊麥克風與手寫譜後，成功幻化成一顆「哈密瓜喇叭」，象徵音樂才是穿透麻木、治癒世界的終極良藥。

在倫敦錄音時，告五人也聯手石頭、瑪莎創作〈快樂的事記不起〉。（相信音樂提供）

百萬 YouTuber HowHow於MV 中客串重度感染者，全身被繃帶包紮、坐著輪椅神秘登場。HowHow幽默表示：「工作人員說我辛苦了，但我真的不辛苦，我有一半的時間在繃帶面罩裡閉著眼睛睡覺，超舒服！」團隊吉祥物「告五豬」亦以實驗室角色出現。告五人表示，近期巡演期間能與各地歌迷互動，是持續創作的重要動力。後續巡演行程預計前往墨爾本、雪梨、巴黎與倫敦，相關活動資訊可透過官方社群平台查詢。

更多鏡週刊報導

紅白首波炸裂卡司King & Prince登台合體、林志穎驚喜重返 告五人攜手白安引爆除夕回憶殺！

告五人跨年夜橫跨台中高雄 元旦推出〈從未見過的海〉世運浪花版MV

愛像一碗「浪漫冷熱冰」 告五人新歌MV倫敦取景冷空氣與陽光並存