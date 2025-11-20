告五人「空降偏鄉」！校園尖叫暴動：不可思議偶像來了

告五人參與「高流系：LOVE & MUSIC青春校園誌」活動。高流提供

「高流系：LOVE & MUSIC青春校園誌」今年邁入第五屆，9月起陸續走進三民家商、小港高中、那瑪夏國中、道明中學等四所學校，透過「講唱會」形式，由新生代創作歌手及金曲人氣樂團走進校園，包括告五人、麋先生等，用音樂與生命故事激發青年追夢力量。

人氣天團「告五人」今年特別前進那瑪夏國中，吸引國中及民權國小共130名學子參與。告五人提醒學生勇敢做夢也要懂得保護自己，並鼓勵：「想做音樂，不一定要往台北，高雄也能發光。」更加碼開放現場點歌，送上〈在這座城市遺失了你〉與〈好不容易〉掀起大合唱，校長與學生皆直呼不可思議，告五人也強調能回饋社會是榮幸，希望音樂能在山區持續發亮。

麋先生參與「高流系：LOVE & MUSIC青春校園誌」活動。高流提供

麋先生重返母校比萬人演唱會緊張

金曲樂團麋先生在〈馬戲團運動CircUs〉世界巡迴演出中抽空，回到母校道明中學，重新站回學生時期演出的舞台，如重返麋先生的音樂起點，笑稱「比萬人演唱會還緊張」。鼓手逸凡鼓勵學生多參加比賽累積經驗，主唱聖皓則強調自我肯定的重要：「你跟自己說什麼最重要！」團員更頻頻走入學生群自拍、簽名、合唱，現場尖叫聲不斷，氣氛熱度直線飆升。

今年四場活動中，療癒創作女聲魏嘉瑩首次踏入小港高中，她分享出道前同時兼四份工作，把挫折化為創作能量，並鼓勵學生：「喜歡就勇敢去做。」三民家商場次，唱跳歌手王ADEN與饒舌新秀PIZZALI分享高中自學音樂、投入社團的經歷，勉勵同學善用求學時光累積專長，並以過來人身分喊話：「有夢想就要去追，永遠不要放棄！」

「高流系：LOVE & MUSIC青春校園誌」活動吸引學子參與。高流提供



