「告五人」自掏腰包傳愛 555杯飲料慰馬偕醫護

「告五人」為公益現身不計酬勞、不喊累。相信音樂提供



「告五人」今年捐出高雄世運主場館演唱會收益1200 萬元，支持兒童身心教育與偏鄉醫療照護，日前還零唱酬出席磊山保經公益音樂會，同時也是癌症希望基金會公益希望大使，為支持的代言「UG」茶飲公益計畫，昨（12╱12）霸氣買555杯飲料致贈給馬偕醫院的白衣天使們。

「UG」發起首次公益計畫，將把昨中山南西門市開幕一日營業所得捐贈給華山基金會，用於陪伴長輩們歲末圍爐與關懷服務，「告五人」不僅現身門市，也自掏腰包加碼555杯飲料送到馬偕醫院，他們說：「這只是『我們想做點什麼』的直覺，如果這555杯飲料能讓醫護人員感受到溫度，那就夠了。」

廣告 廣告

「告五人」拋磚引玉傳遞愛心，獻上寒冬「暖流行動」鼓舞醫療前線。相信音樂提供

數字「555」不只巧妙呼應團名，更像是1封以飲料寫成的暖心情書，用最直接的方式向辛苦的醫護人員說：「謝謝你們，辛苦了。」「告五人」表示：「他們是很多人心中的英雄，希望555杯飲料能成為一股小小的暖流，帶走一點疲憊。如果音樂能放鬆心情，那就讓飲料補上溫度。」

下個月，「告五人」將帶著「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」世界巡迴演唱會出巡新加坡與吉隆坡，接著再到墨爾本、雪梨、巴黎及倫敦開唱。

更多太報報導

「少女時代」Tiffany假戲真愛 卞約漢：以結婚為目標

歐漢聲遭陳亞蘭喝斥「不要亂來」 犯禁忌嚇到連3跪

辛龍喪妻5年復工唱尾牙 曝劉真常入夢！愛女遺傳時尚品味