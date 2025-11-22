「告五人」許願告白李安 搶金馬前夕同框劉若英

「告五人」與劉若英（左二）相約典禮再見。相信音樂提供



「告五人」以為電影《有病才會喜歡你》打造的主題曲〈我天生－有病版〉入圍第62屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」，昨（11╱21）金馬午宴上遇見同門師姐、以《我們意外的勇氣》角逐影后的劉若英（奶茶），雙方先前合作電影《我們意外的勇氣》宣傳曲〈帶你飛〉，也為她錄製祝福影片，「這次能在金馬再見到她真的超開心」。3人笑說：「奶姐能一邊巡演一邊演戲真的太強了，她完全是我們心目中的最佳影后。」

首度以「入圍者＋表演嘉賓」雙重身分登上金馬舞台，「告五人」最想遇到的夢幻電影人就是李安，3人一致表示非常喜歡《少年Pi的奇幻漂流》的美學與節奏感，更直言若有1天能為李安的電影創作歌曲，「那真的會是人生的大事」。笑說如果真的在典禮上遇到李安，一定會深呼吸後鼓起勇氣告白：「『我們真的很喜歡您的作品，希望以後有機會為您寫歌』，想想就超開心。」

今將登上金馬典禮演唱〈我天生－有病版〉，這首歌令「告五人」回想起初次觀看《有病才會喜歡你》初剪時的感動，青春校園主題也讓雲安勾起回憶，他笑說自己以前常偷偷在課堂上寫歌詞，下課鐘一響就衝往練團室，「那種青春的狂野，很怕來不及實現夢想。今年第1次入圍金馬，心情一樣緊張又興奮」。

