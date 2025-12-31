告五人、麋先生相約1事迎2026 宇宙人熬夜跨年為家人「調時差」

告五人跨年夜橫跨台中與高雄。相信音樂提供

告五人、麋先生與宇宙人憑藉超高人氣，在歷時一個月的全網票選中，強勢挺進「2025年度最受歡迎樂團」前四強。帶著霸榜聲勢，三組同門樂團於跨年夜分赴各大指標舞台演出，以音樂陪伴歌迷迎接嶄新的2026 年。

儘管跨年行程緊湊、分處不同城市，三團情誼依舊緊密，早已相約在2026年第一秒視訊連線互道祝福。麋先生主唱聖皓感性表示，新年的第一刻除了與歌迷共享，也希望向如家人般的兄弟姐妹說聲新年快樂；告五人則笑稱，能透過螢幕見到彼此就是最好的新年禮物，宇宙人阿奎也幽默分享，跨年熬夜後還得立刻「調時差」陪伴家人，三團默契與笑聲為新年揭開溫暖序幕。

麋先生今年在台南及台中唱跨年晚會。相信音樂提供

人氣持續攀升的告五人跨年夜橫跨台中、高雄兩地，先於「2026台中最強跨年夜」開唱，接連演唱〈給你一瓶魔法藥水〉、〈我想要佔據你〉、〈愛人錯過〉、〈好不容易〉，引發萬人合唱盛況。團員也鬆口期待未來能在台中舉辦戶外演唱會。隨後趕赴高雄「2026雄嗨趴」壓軸登場，現場宛如巨型戶外 KTV，在煙火齊放中為跨年夜畫下燦爛句點。告五人並宣布，將於1月1日凌晨推出〈從未見過的海〉世運浪花版 MV，2026年也將展開世界巡演，前進多個國際城市。

宇宙人跨年首站現身「2026包你發麗寶跨年演唱會」演出。相信音樂提供

麋先生則先後站上「2026台南好young」與「2026台中最強跨年夜」舞台，在台南以〈野生遊樂園〉、〈壞蛋〉、〈天生寂寞〉展現搖滾能量，主唱聖皓感性向家鄉歌迷送上祝福。回顧 2025 年，麋先生推出多首新作，並完成〈馬戲團運動 CircUs〉世界巡演，團員以諾升格為父親，更為樂團增添喜悅氣氛，2026年也預告將持續帶來全新音樂作品。

宇宙人跨年首站現身台中「2026包你發麗寶跨年演唱會」，以〈陪我玩〉、〈那你呢〉、〈藍色的你〉等歌曲炒熱氣氛，團員表示連續兩年在台中跨年感到格外開心，希望透過音樂陪伴歌迷拋開一整年的煩惱，在動感節奏中迎向全新一年。



