告五人、麋先生與宇宙人橫掃南北跨年場 竟同怕「這件事」

【緯來新聞網】台灣樂團告五人、麋先生與宇宙人，在歷時一個月的全網票選活動中獲選為「2025年度最受歡迎樂團」前四強，並於跨年夜分別參與台中、台南、高雄與桃園等地的大型演出，與歌迷一同迎接2026年。

告五人、麋先生與宇宙人橫掃南北跨年場。（圖／相信音樂提供）

三組樂團跨城趕場行程緊湊，成員們坦言最擔心的仍是天氣與交通狀況。今年在台中同場演出的告五人與宇宙人過去各自有「雨團」與「晴男團」之稱，麋先生則打趣表示，希望晴朗的宇宙人能穩住全場天氣。

雖身處不同城市，三團表示情誼不減，並計畫在2026年元旦零時進行視訊連線互道祝福。麋先生主唱聖皓表示：「除了與歌迷@共度，也想和像家人一樣的樂團好友說聲新年快樂。」宇宙人成員阿奎則提到，演出結束後即將進入陪伴孩子的家庭模式。

告五人於「2026台中最強跨年夜」演出多首熱門歌曲，包括〈給你一瓶魔法藥水〉與〈愛人錯過〉等，引發全場合唱。成員透露未來希望在台中舉辦戶外專場。當晚稍後，告五人轉往高雄「2026雄嗨趴」壓軸演出，並宣布將於1月1日凌晨釋出新MV《從未見過的海》世運浪花版。此外，樂團亦預告2026年將展開世界巡演，巡迴城市包括吉隆坡、新加坡、墨爾本、雪梨、巴黎與倫敦。



麋先生則在「2026台南好young」開場演出〈野生遊樂園〉等歌曲，主唱聖皓表示，很高興能在熟悉的城市與歌迷一同迎接新年。樂團隨後轉往台中，與當地觀眾分享一年的收穫。2025年，麋先生推出五首新單曲並展開世界巡演，團員以諾也於年內升格為人父。



宇宙人於「2026包你發麗寶跨年演唱會」演唱〈陪我玩〉與〈那你呢〉等歌曲後，迅速趕赴「2026桃園ON AIR跨年晚會」擔任元旦首演嘉賓。樂團表示，近日一邊籌備新專輯，一邊準備台北小巨蛋演唱會。宇宙人亦特別在桃園場加入〈如果我們還在一起〉，以溫柔曲風為2025年畫下句點。

