告五人、麋先生要讓醫院變身 Live House！ 彰基歲末連辦三場演唱會

陳穆寬總院長今（18）日回應，歲末演唱會於 12 月 23、24、26 日舉行，這三天的演唱會將醫院打造成「三天三夜的 Live House」。圖／彰基醫院提供





網路近日盛傳彰化基督教醫學中心（彰基）將於歲末舉辦大型演唱會，邀請多組重量級音樂人輪番登台，消息曝光後引發熱烈討論，不少網友直呼「陣容太誇張」、「根本不可能」。對此，彰基總院長陳穆寬於今（18）日證實，歲末音樂演出確定於12月23、24、26日登場，將連續三天把醫院打造成充滿音樂能量的「Live House」。

此次演出卡司橫跨多元音樂風格，包括告五人、宇宙人、大支、鍾綺、Tizzy Bac、Kimberley陳芳語、董事長樂團、拍謝少年、鼓鼓呂思緯、麋先生、TRASH等多組知名音樂人，涵蓋嘻哈、搖滾、抒情與舞曲等曲風。院方表示，希望透過音樂為長時間承受高壓的醫護人員紓解壓力，把今年的辛勞留在歲末，帶著希望與溫暖迎接新的一年。

歲末演唱會邀請告五人、宇宙人、大支、鍾綺、Tizzy Bac、Kimberley 陳芳語、董事長樂團、拍謝少年、鼓鼓 呂思緯、麋先生、TRASH 等多組重量級音樂人輪番演出。圖／彰基醫院提供

消息一出，院內同仁反應相當熱烈。多位醫護人員得知能在工作場所近距離欣賞喜愛的音樂人，紛紛表示驚喜與期待。受訪護理師分享，過去為了追星，往往需要北上看演唱會，如今能在醫院內欣賞演出，「而且還是這麼近距離，真的很幸福」。也有護理師直言，卡司名單中就有自己非常喜歡的團體，「感覺醫院真的很用心照顧同仁的身心」。

陳穆寬表示，醫療工作充滿壓力，醫護人員長年站在第一線守護病人，院方希望透過不同形式的關懷，讓同仁感受到支持與肯定。音樂不只是娛樂，更是一種療癒力量，期盼為醫護帶來正向能量。

針對員工關心的年終獎金議題，彰基也說明，儘管醫院自費醫療比例仍維持在較低水準，但同仁擔憂回到過去年終僅0.6個月的情況並不會發生。只要持續精進醫療品質、專注重症照護，並落實公開透明的議價採購制度，醫院整體營運將可創造合理盈餘，並回饋於同仁的年終獎金與福利。

彰基護理師分享，過去追星得北上看演唱會，如今能在工作醫院近距離聽演出，看到喜愛歌手，感謝總院長用心安排，感到被照顧。圖彰／基醫院提供

演唱會消息一出，院內員工反應熱烈，並在醫院大廳暖場快閃活動中，將演唱會訊息打卡分享按讚。圖／彰基醫院提供

