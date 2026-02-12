告五人、麋先生還有宇宙人夢幻聯動 新春特別節目含金量超高

【緯來新聞網】夯團告五人、金曲樂團麋先生、宇宙人、Tizzy Bac、怪物新人帕拉斯 PALLAS五組樂團夢幻合體，攜手打造新春特別節目《馬冬食》，成為含金量相當高的年度圍爐盛宴。適逢馬年，現場更巧合地出現三位「小馬」，Tizzy Bac惠婷笑稱自己應該是相遇第一代小馬，還分享自己最近滑到一篇網路文章，提到馬年時，如果身上同時出現生肖相關圖樣或字樣，命理上被稱作「午午相刑」。她笑說看到時覺得滿新奇的，就當作新年小提醒，建議大家可以參考看看。另外兩位「小馬」則各自展現不同風格，麋先生以諾同樣選擇不配戴與馬相關的飾品，希望新的一年順順利利；告五人哲謙則走可愛路線，不僅穿上特製小馬玩偶上衣，還配戴馬項鍊，笑稱自己「擁有四頭馬」。

告五人、金曲樂團麋先生、宇宙人、Tizzy Bac、帕拉斯 PALLAS五組樂團夢幻合體。（圖／相信音樂提供）

各團精心準備的年菜同樣蘊含滿滿寓意。Tizzy Bac帶來八方雲集鍋貼與八寶鴨，兩道料理都與數字「八」相關，呼應樂團於2025年發行第八張全創作專輯《說出我的名字》，也象徵「八方來財」。Tizzy Bac透露今年將籌備一場特別演唱會，正在積極策劃中，令人期待。



麋先生則端出由蓮藕、雞蛋與雞翅組成的豐盛滷味拼盤「藕去飛翔2026圓滿拼盤」。聖皓分享蓮藕象徵的寓意時，宇宙人方Q搶答笑問是否代表麋先生去年「有一對佳偶？」聖皓則笑回這對佳偶其實是與五月天阿信攜手創作新歌〈偶像〉，笑聲瞬間充滿現場。拼盤中的雞蛋象徵麋先生北高雙巨蛋秒殺的超人氣里程碑，而雞翅則呼應歌曲〈去飛翔〉，寓意持續突破自我、展翅高飛。展望新的一年，麋先生也透露，今年將挑戰一項尚未嘗試的新計畫，正緊鑼密鼓籌備中，並向歌迷送上祝福，期盼大家在馬年圓滿順遂、行大運。



宇宙人準備了充滿年節氛圍的烏魚子與富貴雙方，小玉表示烏魚子是過年必備料理，象徵「子孫滿堂」，也呼應阿奎剛升格為二寶爸的喜訊。富貴雙方則象徵宇宙人去年迎來「雙線」並行的重要時刻：成功完成小巨蛋演唱會，同時全心投入新專輯製作。宇宙人也預告今年將推出第六張專輯，目前正全力籌備中，祝福大家新年快樂之餘，也幽默表示希望自己能「馬上把歌寫出來」。

告五人神還原過年長輩造型笑翻全場。（圖／相信音樂提供）

告五人則帶來刈包、馬來糕與馬告香腸三道經典料理。馬來糕象徵步步高升，祝福相信音樂旗下藝人與歌迷朋友在馬年一路向上高升；刈包則別具巧思，告五人分享演出時常避諱吃包子，擔心「出包」，因此特別準備刈包，希望讓「出包」掛掉，永遠不出包。告五人今年將持續展開《Run, Run, Run! 黑夜狂奔》世界巡演，預計前往墨爾本、雪梨、紐約、波士頓、聖荷西、洛杉磯、巴黎與倫敦，並透露今年還有重大計畫，未來將有更多與歌迷相見的機會，邀請大家一起站穩快樂的馬步、馬不停蹄向前衝。



新人樂團帕拉斯 PALLAS聲勢持續攀升，首張專輯《下天堂》推出即寫下亮眼成績，短時間內站上2025年北中南跨年舞台，展現驚人創作能量與舞台魅力。此次也帶來黃金炸蝦捲與貴妃荔枝蝦球共襄盛舉，團員表示，希望能像炸蝦捲般層層堆疊實力，以汗水與努力包裹自己，未來站上更大的舞台；色彩喜氣的貴妃荔枝蝦球則象徵滿滿新春祝福。帕拉斯也許下新年願景，期盼能完成第二張專輯並舉辦專場演出，並向歌迷送上祝福：「馬上發財。」



新春特別節目《馬冬食》將於2月19日晚上8點，在「相信音樂日常 Bin Now」YouTube頻道正式上線。

