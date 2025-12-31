告五人、麋先生、宇宙人三團隔空團圓新年祝福 2026第一夜笑聲與音樂同行

麋先生主唱聖皓感性表示：「除了與歌迷共度，新年的第一刻，也想跟這群像家人般的兄弟姐妹說聲新年快樂！」（台南市政府提供）

告五人、麋先生與宇宙人憑藉全網投票的超高人氣，躋身「2025年度最受歡迎樂團」前四強。帶著霸榜氣勢，三團在跨年夜分赴各地指標舞台開唱，用音樂陪歌迷迎接嶄新的2026，也意外在台中集結，讓「晴男團」與「雨團」的話題成了後台笑談。

即便各自在不同城市趕場，同門情誼依舊緊密，三團早早相約在2026年的第一秒視訊連線互道祝福。麋先生主唱聖皓直言，新年的第一刻除了歌迷，也想對像家人般的兄弟姐妹說聲新年快樂。告五人笑說，能透過螢幕看到彼此就是最好的新年禮物，而宇宙人阿奎則打趣，跨年連續熬夜後，接下來要為了陪小朋友開始「調時差」，為2026揭開序幕。

廣告 廣告

超人氣 Z 世代天團告五人還沒有在台中開過戶外演唱會，希望有機會在台中跟大家見面。（相信音樂提供）

告五人跨年夜橫跨台中與高雄，從台中最強跨年夜開場，一連送上〈給你一瓶魔法藥水〉、〈我想要佔據你〉、〈愛人錯過〉與〈好不容易〉，萬人合唱場面震撼。雲安與犬青走上延伸舞台近距離獻唱〈黑夜狂奔〉，犬青也送上平安健康的祝福。隨後趕往高雄擔任壓軸，再度掀起巨型戶外KTV盛況。迎向新年之際，告五人更宣布將推出〈從未見過的海〉世運浪花版MV，並預告2026年世界巡演將前進多座國際城市。

麋先生在台南好young跨年晚會以〈野生遊樂園〉揭幕，接連演唱〈壞蛋〉、〈天生寂寞〉展現搖滾能量，台南出身的小B對著滿場鄉親直呼「身為一個台南人，能回來台南表演，真的爽！」聖皓感性分享，能在熟悉的地方陪大家走完2025最後幾小時別具意義，並期待很快帶著新作品再見面。緊接轉戰台中跨年舞台，與歌迷回顧一整年的成長。回首2025，麋先生連推多首新作、完成世界巡演，以諾升格當爸，也為團員們留下溫暖又充實的一年。

金曲樂團宇宙人跨年首站現身「2026包你發麗寶跨年演唱會」演出，接下來旋即奔至「2026桃園 ON AIR 跨年晚會」擔任新年後首演嘉賓。（相信音樂提供）

宇宙人則從麗寶跨年演唱會開跑，以〈陪我玩〉、〈那你呢〉炒熱氣氛，接著奔赴桃園ON AIR跨年晚會，成為新年後首演嘉賓。他們分享，過去一段時間同時籌備新專輯與小巨蛋演唱會，跨年後將全心投入創作。歌單中特別加入〈如果我們還在一起〉，在熱鬧中溫柔收尾，陪歌迷深情告別2025，也為2026留下期待。

更多鏡週刊報導

告五人跨年夜橫跨台中高雄 元旦推出〈從未見過的海〉世運浪花版MV

無懼鍵盤俠揶揄！安心亞跨年夜熱舞13分半 給全台〈呼呼〉

阿妹率群星台東開唱 後台熱舞挺到壓軸登場