告五人、9m88金馬獻唱 戴佩妮首擒馬《布秧》奪原創電影歌曲

金馬獎頒獎典禮上，入圍最佳原創電影歌曲的告五人、9m88及戴佩妮都帶來精彩演出，以動人歌聲為典禮增添光彩。告五人演唱了為電影《有病才會喜歡你》創作的主題曲《我天生》，9m88則演繹《大濛》主題曲《大濛的暗眠》，而戴佩妮獻唱了《地母》的主題曲《布秧》。最終，戴佩妮憑藉《布秧》奪得最佳原創電影歌曲獎，為她贏得生涯首座金馬獎。

告五人在金馬殿堂獻唱《我天生》。（圖／金馬執委會提供）

告五人在典禮上演唱了入圍作品《我天生》，這首歌是為電影《有病才會喜歡你》量身打造的主題曲。同樣入圍的9m88，以情緒豐富的唱腔演唱了電影《大濛》的主題曲《大濛的暗眠》。值得一提的是，9m88在片中不僅負責演唱，還同時詮釋了歌舞女伶一角，展現了她多方面的藝術才華。

廣告 廣告

戴佩妮榮獲金馬獎最佳原創歌曲獎。（圖／金馬執委會提供）

戴佩妮則演唱了電影《地母》的主題曲《布秧》，以寬闊的音域和深富渲染力的演繹打動觀眾。當頒獎嘉賓陳意涵和翁倩玉宣布最佳原創電影歌曲得主是張吉安和戴佩妮的《布秧》時，剛剛表演完的戴佩妮上台領獎。她表示非常感謝張吉安導演給她這個機會，讓她能夠站在金馬的舞台上，同時也感謝評審、金馬以及身邊所有的天使。這是戴佩妮首次獲得金馬獎的肯定。

李竺芯透過歌聲緬懷已故影人。（圖／金馬執委會提供）

此外，本屆金馬獎也安排了緬懷已逝影人的環節，邀請金曲台語歌后李竺芯獻唱《伍冬拾冬》。她溫暖的嗓音搭配大銀幕上的回顧畫面，營造出感人催淚的氛圍，為這些對電影產業有貢獻的已故影人致上最深的敬意。

更多 TVBS 報導

金馬62／陳淑芳奪終身成就獎堅持不漲價 落淚喊：我能夠一輩子演下去

金馬62／林柏宏無緣角逐影帝！ 灰色西裝大秀「完美比例」帥度破表

專訪／鄧濤合體韓寧拍《女孩不平凡》同志情侶先拍情侶照 橘色短髮不怕颱風吹

金馬62頒獎前夕！入圍者「齊聚午宴」 竟變黃秋生見面會

