告五人12小時跑遍巴塞隆納 目睹路人遭竊慌張求助畫面曝光
告五人近日推出新歌〈從沒去過巴塞隆納〉MV。他們去年赴巴塞隆納演出期間，硬是擠出空檔才完成拍攝，當天通告從清晨一路拍到傍晚，12小時內跑遍巴塞隆納風景名勝，包括聖家堂、主教座堂、親吻牆、主教橋、受傷的星星傾斜鐵塔等美景盡收眼底。
他們特地到被譽為「上帝建築師」的高第代表作之一「聖家堂」對面的高處取景，俯瞰巴塞隆納整座城市的壯闊景色，雲安說：「雖然聖家堂還沒完工，但第一次親眼看到它，甚至能在它面前拍MV，很不真實。」
哲謙也坦言拍攝過程壓力很大，「很多畫面只有一次機會，沒拍到就不能補拍，整個團隊都在很緊繃的狀態」，加上途中目睹路人遭竊後慌張求助的情況，也讓全員瞬間提高警覺，更加留意隨身財物，還為防小偷，他隨身帶著一把長直傘只為了保護團員，相當暖心，犬青則對當地美食念念不忘，大讚火腿非常好吃，但也自嘲因為語言不太通，「最後常常點西班牙燉飯解決三餐。」
回顧〈從沒去過巴塞隆納〉這首歌，雲安感性表示，沒想到當初在便利商店隨口問：「我們去巴塞隆納好不好？」多年後竟美夢成真，被問及是否會再寫下一首「神預言」歌曲，雲安笑說目前沒有這個打算，不過未來很想挑戰到冰島錄音。
