告內政部不推免術換證瀆職 祁家威籲跟上時代腳步

台灣同志運動推動者祁家威今天(1日)前往台北地檢署，按鈴申告內政部因不推動跨性別者免手術換身分證是瀆職行為。祁家威指出，台灣雖是全球前30個讓同婚合法的國家，但在免術換證方面比古巴還落後，他希望內政部盡快有作為，讓跨性別者也享有應有的權益。

台灣同志運動推動者祁家威表示，監察院在上個月通過監察委員紀惠容的調查案，對於跨性別者現行須強制進行醫療手術才能更換身分證上的性別，認為已違反法律保留原則、比例原則及兩公約意旨，因此要求內政部盡速檢討改進。不過，祁家威認為這個調查報告不痛不癢，所以他今天直接到台北地檢署按鈴告發內政部長劉世芳瀆職。

祁家威強調，內政部現在還在引用2008年的一紙行政函示，沒有跟上時代腳步。他指出，2008年全世界都沒有國家可以免術換證，但從2012年開始，阿根廷是全球第一個可以免術換證的國家，到現在全世界已經有50國可以免術換證，而台灣身為全球前30名同婚合法的國家，卻連古巴都不如。祁家威：『(原音)37個同婚合法國家裡面，本來有2個國家要手術，就是台灣跟古巴，其他35個都是免術換證的同婚國，今年7月18日古巴國會通過免術換證，也就是說，同婚國家裡面37個可以換證的，其他36個都免術了，只有台灣還是堅持、內政部不放手，要強制手術，我們難道連古巴都不如嗎？古巴都已經跟上時代腳步，我們連古巴都不如。』

祁家威進一步表示，過去也有零星的案子勝訴，但都是個案處理，他希望可以變成通案。而對於反對方說要有社會共識，他指出，跨性別族群是少數中的少數，弱勢中的弱勢，永遠無法達到社會共識。他認為台灣是標榜民主多元的國家，為何在保障跨性別者權益方面這麼困難，他希望政府趕快有作為、趕快覺醒。(編輯：宋皖媛)