告別「肝帝」時代！《FF14》製作人談未來更新：不用幾百小時也能獲得成就感
Square Enix 旗下熱門 MMORPG《Final Fantasy 14》（FF14），除了最近要推出繁體中文伺服器，在台灣獲得大量討論外。其製作人吉田直樹還接受外媒採訪，談到遊戲未來的發展方向，想要打破過去 10 年來建立的穩定更新公式，從零開始重新審視並設計遊戲架構，確保《FF14》具備足夠的競爭力再戰 10 年。
根據外媒 inven 的訪問，隨著遊戲營運邁入第二個 10 年，加上 7.0 資料片《黃金遺產》（Dawntrail）在評價上出現的負評，吉田坦言團隊正面臨關鍵的轉捩點。他表示，為了讓這款長青 MMORPG 能繼續在市場上生存，開發團隊已經做好了如同當年 2.0「新生艾奧傑亞」的覺悟，計畫打破過去 10 年的公式。
吉田直樹特別點出「玩家本身的時間」會是這次改革的核心重點。因為他觀察到現代玩家的生活型態改變，能自由支配的休閒時間大幅縮減，過去那種要求玩家必須投入數百小時才能體驗樂趣，又或是強迫進行大量重複勞動的傳統 MMORPG 設計已經不合時宜。
單純追求裝備等級的作業感，對許多現代玩家來說可能早就缺乏吸引力。因此，團隊未來的目標是調整獎勵機制與玩法密度，讓讓玩家即便是在有限的破碎時間內登入，也能獲得充實的遊戲回饋與成就感。
針對具體的改變，吉田透露了一個例子，要大家想笑一下遊戲系統可能會在玩家登入時主動詢問：「你今天只有兩小時嗎？」或「今天想體驗劇情還是強化角色？」，並依照選擇來為玩家篩選出最適合當下的遊玩內容。
吉田強調，雖然目前的改版模式非常安穩，但他希望能跳脫這種舒適圈，用更直觀、更人性化的設計來降低新舊玩家的門檻，新玩家不再需要花大量時間去追趕老玩家，老玩家也不需要繼續投入大量時間才能獲得樂趣，真正落實「從零開始思考」的開發理念，為遊戲注入第二次新生的活力。
其他人也在看
SQUARE ENIX黑五特賣《歧路旅人2》《FF7 重生》下殺四折，多款遊戲一次看
SQUARE ENIX CO., LTD宣布，舉辦「SQUARE ENIX 黑色星期五優惠活動」。在本次優惠活動中，不僅《歧路旅人II》的折扣低至四折，還有《FINAL FANTASY VII REBIRTH》五折，《勇氣默示錄 FLYING FAIRY HD Remaster》八折等，能以跟優惠的價格享受熱門遊戲。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
賴清德大啖壽司掀午餐外交旋風 名醫：「上醫醫國」最佳典範
即時中心／顏一軒報導總統賴清德昨（20）日於社群上發出吃壽司挺日本水產的貼文，X平台24小時內旋即吸引逾2000萬次點閱、超過4000則留言、近3萬次轉發，絕大多數都是日本人的感謝，反應熱烈超乎預期。對此，知名醫師楊斯棓分析，賴清德高明之處在於沒有提到中國、更沒提到「抗中保台」，卻以一張午餐照片清楚展現聲援日本盟友、安撫台灣民心，是「上醫醫國」的最佳典範。民視 ・ 1 天前
致敬"新世紀福音戰士" 台鐵新廣告引發網路熱議
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導台鐵常見的乘車守秩序廣告，出現新版本！警語廣告，提醒旅客若滋事喧鬧將面臨法律刑責。設計擺脫傳統海報，字體大小不一、排版有直有橫，被說是致敬日本最偉大動畫之一的"新世紀福音戰士"。雖然有乘客說看得誤殺煞煞，但也有部分乘客直呼很簡潔有力很清楚！帶您來看。民視 ・ 20 小時前
蔡英文染藍髮呼應TWICE！ 台灣的女兒周子瑜回台開演唱會讓人感動
[Newtalk新聞] 韓國女團 TWICE 這兩天到高雄演出，掀起粉絲狂熱。對此，前總統蔡英文今（23）日也用 AI 把頭髮換成本次巡迴的主題色藍色，並說，台灣的女兒周子瑜，終於第一次回到台灣開演唱會，相信所有的 ONCE 都非常感動，可以在自己的土地上應援。她感謝許多邁向國際的台灣人，讓大家身為台灣的一份子，感到與有榮焉。 蔡英文今透過社群媒體 Threads 發文表示，她這兩天的動態河道上全都是 TWICE，看了大家的分享，彷彿她也一起參加了這場演唱會。 蔡英文說，「10 年了，我們台灣的女兒子瑜，終於第一次回到台灣開演唱會，我相信所有的 ONCE 都非常開心，也非常感動，可以在自己的土地上應援。」 蔡英文也感謝高雄市長陳其邁與市府團隊，昨天高雄捷運的運量達到 35萬 人次，是今年的最高紀錄，且 90 分鐘內疏散完畢。 蔡英文表示，城市的榮光、台灣的存在，是靠著許多人用不同的方式，在不同的領域發光，共同成就「讓世界看見台灣」。她謝謝這麼多靠著努力與才華，走出台灣，邁向國際的台灣人，讓大家身為台灣的一份子，感到與有榮焉。 蔡英文在 2016 年當選總統時曾聲援周子瑜，並說，「只要我新頭殼 ・ 1 小時前
《熱門族群》AI功耗攀升 奇鋐、台達電 強攻液冷散熱
【時報-台北電】AI伺服器功耗曲線急遽攀升，從GB200、GB300的TDP（熱設計功耗）不斷突破，到新一代ASIC加速器陸續從氣冷轉向液冷散熱。法人分析，液冷生態系正從單一零件競爭，拓展為橫跨伺服器、機櫃到機房設備的完整熱管理系統，推動奇鋐、台達電在散熱架構中的戰略位置同步提升。 觀察資料中心散熱發展，據悉，GB200／GB300 NVL72因機櫃空間受限，以及風冷在高功耗運作下效率不足，因此全面導入直接液冷（DLC）方案；既有氣冷機房短期仍以「液對氣」Sidecar（側邊櫃）系統作為銜接，待新機房建置完成後，散熱主軸將回到「液對液」。此外，AWS、Meta自研ASIC亦將自2026年起逐步採液冷，使高瓦數處理器對冷卻液流量、熱交換效率與快速接頭等零組件需求進一步提高。 液冷技術路線展開分岔。單相式液冷以水加丙二醇為主，機房架構改動最小、成本相對可控；兩相式液冷則使用非導電液體，以相變方式提高換熱效率，不僅可支援更高瓦數晶片，漏液也不致損傷伺服器，惟設計難度較高，預期自2028年後滲透率將明顯提升。液冷架構持續成熟之際，水冷板模組、流道設計、分歧管焊接、CDU（冷卻液分配裝置）等重要時報資訊 ・ 59 分鐘前
《戰鎚：末世鼠疫2》合作必玩Steam限時免費領！同步推出新DLC免費內容
Fatshark 宣布旗下的經典合作動作遊戲《戰鎚：末世鼠疫2》（Warhammer: Vermintide 2）於 Steam 平台再次帶來久違的限時免費領取活動！直到 11 月 24 日凌晨 2 點前，玩家只要登入 Steam 商店頁面把遊戲新增至收藏庫，就能永久保留這款極度好評佳作。本次活動誠意十足，不僅是簡單的免費體驗，而是直接贈送完整版遊戲，想要體驗這款經典大作的玩家千萬不能錯過這次機會。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前
岡田准一集大成之作！《武士生死鬥》爆好評掀熱論
《武士生死鬥》日劇掀起全球熱潮，以創新的武士時代劇形式吸引觀眾目光，被譽為日本版《魷魚遊戲》。這部由岡田准一主演並兼任執行製作與動作規劃的作品，描繪明治時期292名武士在京都至東京的生死競賽，爭奪木牌與巨額獎金。該劇集結近300位演員，陣容堅強，包括重量級演員阿部寬，製作規模媲美三部電影，展現日本文化精髓同時融入現代娛樂元素。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
專業照顧爸媽神隊友 新北表揚績優托育人員及托嬰機構
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市社會局今〈23〉日舉辦「嬰幼兒照顧人員及托嬰機構表揚大會」，由侯友宜市長親自表 […]民眾日報 ・ 1 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 1 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 23 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 5 小時前
經典賽／坦言想過美國不是一定會選自己 卡洛爾圓夢時刻漏接電話
響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），確定將在明年世界棒球經典賽披上美國隊戰袍，他說這是莫大榮耀，回憶等待電話的過程中，他也曾想過不是一定會挑選自己，「美國有很多好選手，如...聯合新聞網（運動） ・ 5 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前