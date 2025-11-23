告別「肝帝」時代！《FF14》製作人談未來更新：不用幾百小時也能獲得成就感

Square Enix 旗下熱門 MMORPG《Final Fantasy 14》（FF14），除了最近要推出繁體中文伺服器，在台灣獲得大量討論外。其製作人吉田直樹還接受外媒採訪，談到遊戲未來的發展方向，想要打破過去 10 年來建立的穩定更新公式，從零開始重新審視並設計遊戲架構，確保《FF14》具備足夠的競爭力再戰 10 年。

FF14 2.0 推出至今也 12 年時間。（圖源：Final Fantasy 14）

根據外媒 inven 的訪問，隨著遊戲營運邁入第二個 10 年，加上 7.0 資料片《黃金遺產》（Dawntrail）在評價上出現的負評，吉田坦言團隊正面臨關鍵的轉捩點。他表示，為了讓這款長青 MMORPG 能繼續在市場上生存，開發團隊已經做好了如同當年 2.0「新生艾奧傑亞」的覺悟，計畫打破過去 10 年的公式。

廣告 廣告

吉田直樹特別點出「玩家本身的時間」會是這次改革的核心重點。因為他觀察到現代玩家的生活型態改變，能自由支配的休閒時間大幅縮減，過去那種要求玩家必須投入數百小時才能體驗樂趣，又或是強迫進行大量重複勞動的傳統 MMORPG 設計已經不合時宜。

單純追求裝備等級的作業感，對許多現代玩家來說可能早就缺乏吸引力。因此，團隊未來的目標是調整獎勵機制與玩法密度，讓讓玩家即便是在有限的破碎時間內登入，也能獲得充實的遊戲回饋與成就感。

針對具體的改變，吉田透露了一個例子，要大家想笑一下遊戲系統可能會在玩家登入時主動詢問：「你今天只有兩小時嗎？」或「今天想體驗劇情還是強化角色？」，並依照選擇來為玩家篩選出最適合當下的遊玩內容。

吉田強調，雖然目前的改版模式非常安穩，但他希望能跳脫這種舒適圈，用更直觀、更人性化的設計來降低新舊玩家的門檻，新玩家不再需要花大量時間去追趕老玩家，老玩家也不需要繼續投入大量時間才能獲得樂趣，真正落實「從零開始思考」的開發理念，為遊戲注入第二次新生的活力。