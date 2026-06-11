告別下午大當機！營養師教你避開4大午餐盲點
每天到了下午三四點，你是否會看著電腦螢幕就開始眼皮沉重、大腦當機？許多上班族為了方便，午餐經常在超商快速解決，但你可能沒發現，讓人下午「斷電」的元凶，其實就是剛吃下肚的午餐！張益堯營養師提醒，吃錯食物不僅會讓血糖劇烈波動，還會使血液大量集中於腸胃，想要維持下午的工作戰力並兼顧體重控制，午餐怎麼挑選大有學問。
午餐愛吃涼麵？當心「高碳水」讓你大腦當機與脂肪囤積
中午天氣熱吃涼麵最方便？張益堯營養師說明，這類食物大多是由精緻澱粉組成，且缺乏足夠的蔬菜與蛋白質。當我們大量攝取這類高碳水化合物時，會造成血糖忽高忽低，引發下午昏昏欲睡的「暈糖」現象。此外，身體為了平衡血糖會大量分泌胰島素，這是種「促進脂肪合成」的荷爾蒙，會直接將多餘的熱量轉化為脂肪囤積。因此，若要吃涼麵，建議搭配兩顆茶葉蛋或雞胸肉，並加上生菜沙拉，補足蔬菜與蛋白質以增加飽足感，就能有效避免下午昏沉。
改吃超商便當補充體力？當心高油高鈉反致大腦「缺氧」，注意份量比例
既然只吃澱粉不好，那改買超商的「炸排骨或炸雞腿便當」總可以了吧？張營養師解釋，仔細觀察這類便當的成分，往往隱藏著過多的澱粉、油脂與鈉含量偏高，且蔬菜量嚴重不足的問題。當我們吃下大量高油脂食物後，大量的血液會集中到腸胃道幫助消化，導致大腦的血液與氧氣供應相對減少，造成飯後腦袋昏沉，如果真的想吃便當，建議將飯量控制在半碗，並確保蔬菜至少有一個拳頭大、蛋白質有一個掌心大（約三顆雞蛋的分量），才能維持營養均衡。
怕胖只吃生菜沙拉配水果？缺乏「蛋白質與優質碳水」反而撐不到下班
許多在體重控制的民眾，午餐會刻意只吃生菜沙拉，雖然避開了高碳水與高油脂，但張營養師指出，這樣的組合嚴重缺乏優質蛋白質與優質碳水化合物，熱量與營養素不足會讓身體餐後兩三個小時就陷入飢餓，不僅下午容易無力、手抖，還可能引發報復性進食，長期下來更容易流失肌肉，建議在沙拉中加入茶葉蛋，或搭配一杯無添加糖的「純植蛋白奶」，張營養師建議，挑選時可留意含有大豆、燕麥、豌豆等多重植物蛋白的飲品，這類飲品能一次提供人體必需的胺基酸，比單一豆漿營養更完整；且當中的膳食纖維能提供大腦長效能量，補足單吃沙拉所缺乏的營養，讓下午不再虛弱飢餓。
靠咖啡、能量飲提神？當心影響皮質醇，打亂生理時鐘
每天到了下午撐不住，許多人會買杯黑咖啡或能量飲提神，張益堯營養師提醒，攝取過多的咖啡因容易影響體內的皮質醇分泌，甚至造成依賴，咖啡因「只是延後疲勞，並沒有消除疲勞」，當效力退去，疲勞感會瞬間反撲，造成更嚴重的「斷電」。此外，下午攝取過多咖啡因極易干擾夜間睡眠，進一步擾亂抑制食慾的「瘦素」分泌。若下午感到嘴饞或疲憊，不妨將咖啡換成無加糖的「穀物飲」，同時含有碳水化合物，蛋白質與纖維。張營養師分享，咀嚼動作本身就能刺激腦部血液循環、幫助清醒，現在市面上有結合漢方概念的黑白穀物飲，透過咀嚼原型穀物，能提供平穩的能量釋放，用健康的天然營養取代精緻糖與咖啡因，才是真正治本的提神好幫手。
掌握「菜 ＞ 肉 ＞ 飯」進食順序，穩定血糖不當機
張益堯營養師總結，想維持下午滿滿的戰鬥力，又要控制體重，進食順序是最大關鍵，務必遵守「先吃菜跟肉，最後吃飯（碳水化合物）」的原則，因為碳水化合物主要在小腸消化吸收，若先用蔬菜與肉類填滿胃部，能有效延長碳水化合物抵達小腸的時間，進而減緩血糖上升的速度，這不僅能預防脂肪合成，更能減緩胰島素阻抗的問題。吃對原型食物與進食順序，才是讓大腦不當機、身體不囤脂的唯一正解！
圖文創作：健談
專家諮詢：張益堯營養師
延伸閱讀
【減重的方法】https://havemary.com/article.php?id=3725
【減如何減少體脂肪】https://havemary.com/article.php?id=4121
【睡眠與減重的關係】https://havemary.com/article.php?id=4855
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