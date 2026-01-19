告別中科塞車 福林路延伸啟動爭取25億

▲市議員林祈烽邀集建設局長陳大田及地方里長實地會勘，要求加速推動「福林路延伸開闢工程」(圖／林祈烽提供2026.1.19)

[NOWnews今日新聞] 隨著中科二期擴廠及產業聚落擴張，西屯區溪西地區交通面臨嚴峻挑戰。台中市議員林祈烽今(19)日邀集建設局長陳大田及地方里長實地會勘，要求加速推動「福林路延伸開闢工程」。市府建設局表示，該案總經費高達24.98億元，目前已正式啟動規劃設計，預計今年底完成細部設計，未來將採分標動工，以緩解東大路與福雅路的車流壓力。

林祈烽說，早在2010年他與時任議員張廖萬堅為了打通福林路（福科路至西屯路段），號召多位里長及福科國中家長代表，連續兩週穿著布偶裝站在路口發起連署行動，成功吸引逾千名民眾簽署陳情。雖獲得時任市長胡志強的承諾，卻遲遲未見具體進展，直到林佳龍市長上任後，市府於2018年投入2億2,963萬元辦理道路拓寬工程，直至2019年1月順利完工。

林祈烽指出，7年來中科職員與福科國中師生人數翻倍成長，交通壅塞問題日益嚴重，福林路作為南北向主要都市計畫道路，其延伸開闢工程已刻不容緩。他強調，福林路延伸拓寬至中科路工程案，是他2022年競選連任的重要政見之一，近年來持續在議會提案與質詢，要求市府正視用地補償連年攀升及營造成本高漲的現實，同時也提醒市府留意中央核定的生活圈道路交通系統建設計畫6.65億元補助款，恐因遲未啟動用地取得而面臨遭收回的風險。

建設局長陳大田說，本案規模龐大，市府自籌款高達18.33億元（其中用地費占16.98億元）。工程將分為兩標推進：第一標為福林路至漢翔路段，第二標為漢翔路至中科路段。目前正進行地質鑽探與水土保持評估。針對地方憂心西林巷路幅狹窄問題，陳大田表示，漢翔路第一標已在施工中，未來將同步健全南北向與東西向路網，並積極向中央爭取專案補助以減輕財政負擔。

