告別五年婚姻！小煜證實9月已簽字離婚：經沉澱做出的決定

棒棒堂成員小煜（楊奇煜）2020年與圈外老婆言言（李顏言）登記結婚，兩人育有2子，家庭生活看起來相當甜蜜，今（8）日卻突然拋出震撼彈，證實兩人已在9月簽字離婚，正式結束五年的婚姻，他表示，這是兩人經過深度沉澱後一起做出的決定，未來將會共同扶養孩子，並以家人的形式繼續支持彼此。

小煜今天於社群平台公開證實離婚消息，「這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。」他強調，關係的形狀雖然改變了，但對孩子的愛沒有改變，未來兩人會一起以共同扶養的方式陪著孩子長大，也會保持良好溝通，維持孩子熟悉的溫暖，讓他們在穩定、有安全感和充滿愛的環境裡繼續向前走。

小煜感性地說，「這段過程讓我們學會放下執著，也學會以更柔軟的方式看待人生，有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。」他表示，接下來兩人會以家人的形式繼續支持對方，也希望外界能給他們和孩子一些空間，讓生活保持過往的平靜日常。小煜最後也提到，由於目前生活重心已有所調整，更多心力都投注在孩子身上，為了不影響家人生活，關於家人的問題，在此之後將不再回應。

