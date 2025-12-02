告別人工發薪！台新推全自動化薪資核撥 提升效率又更安全 7

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／台北報導

人工處理薪資即將走入歷史。台新銀行宣布推出升級版「薪資核撥」服務，以安全、快速、便利為核心訴求，協助企業降低營運成本並提升發薪效率，同時讓員工享有更多元、友善的金融服務，打造企業與員工雙贏的新模式。

面對薪資流程繁複、人為錯誤率高等痛點，新版「薪資核撥」最大特色在於全程自動化管理。從資料審核到批次撥薪，全時段系統皆可即時作業，撥薪資訊一目了然，讓企業建立安全透明、可追蹤的管理流程，也大幅降低人工核薪的錯誤風險。加上台新銀行專業團隊提供一站式協助，無論大型企業或中小組織都能快速上線使用。

此次升級更將服務延伸到員工端，打造全面的金融生活體驗。員工可享專屬存款優惠、理財商品申購優惠與跨行轉帳免手續費等多項服務，薪水入帳同時也成為財務規劃的起點。透過數位平台，員工能即時掌握薪資與個人化優惠資訊，提高資金運用效率。

台新銀行表示，「薪資核撥」的全面升級不只是金融服務優化，更是協助企業推動數位轉型的重要一步。從申辦到入帳流程皆清楚透明，讓薪資管理更高效，也提升員工滿意度。未來台新將持續投入金融科技，成為企業與員工值得信賴的智慧夥伴。

