告別共體時艱！國際新制幫公司省下千萬合規費 老闆省大錢、員工免爆肝

財經中心／師瑞德報導

老闆、員工都有福了！原本令企業聞之色變的國際查稅風暴宣告解除。最新規範大幅調降合規門檻，不僅幫老闆省下千萬顧問費，更讓財務部告別爆肝加班的地獄。當公司省了錢、員工省了力，獲利結構大改善，今年誰還需要「共體時艱」？這絕對是辦公室最棒的雙贏喜訊！（AI製圖）

原本讓跨國企業財務長如臨大敵、讓老闆擔心要大失血的「全球最低稅負制（GMT）」，突然出現了戲劇性的轉折！OECD（經濟合作暨發展組織）在2026年一開春就送出超級大禮包，透過最新的「Pillar Two–Side-by-Side Package」行政指引，宣佈將原本令人頭痛的合規大限延後。

該行政指引涵蓋四大重點發布：(1)永久性簡化有效稅率避風港(Simplified ETR Safe Harbour)、(2)延長過渡性國別報告避風港適用期間(Extension of Transitional CbCR Safe Harbour)、(3)實質性稅收優惠(Substance-based Tax Incentive)，以及(4)並行制度與母公司避風港(Side-by-Side and UPE Safe Harbour)。

這項消息一出，會計師圈形容是「天上掉下來的禮物」。對老闆來說，這意味著原本要編列的鉅額顧問預算可以省下來了；對員工（特別是財務部）來說，原本預期要爆肝加班的「查稅地獄」也宣告解除。究竟OECD這波操作，如何讓勞資雙方都鬆了一口氣？

免死金牌延至2027 顧問費省了

對於在越南、泰國等海外設廠的台商來說，原本最害怕的就是2026年底「過渡性國別報告避風港」到期。一旦過期，公司就得馬上切換成最嚴格的GloBE規則，蒐集幾百項數據來證明自己沒逃漏稅。這對老闆是巨大的行政成本，對員工則是無止盡的加班惡夢。

好消息是，OECD正式宣佈：「免死金牌」使用期限延長一年至2027年！這意味著在延長期間（2026與2027年度），企業只要符合簡化有效稅率17%的標準，就能繼續適用避風港。老闆可以把原本急著要花的顧問費先緩緩，或是做更長遠的規劃；而財務部的同仁們，也不用在今年為了趕上舊期限而焦頭爛額。簡單說，大家都多賺到了一年的「快樂時光」，可以從容應對。

永久簡易算法上路 報稅不燒腦

除了延期，最讓企業振奮的是OECD推出了永久性的「簡化有效稅率機制」。KPMG安侯建業稅務投資部協理陳鈺雯詳細解釋了這個機制的威力。她指出，不同於舊制有適用年度限制，這是一個永久性的減壓機制。過去在GloBE規則下，計算有效稅率需要針對當期所得稅費用及遞延所得稅費用進行極為繁雜的調整，會計科目多到讓人眼花撩亂。

但在新制下，陳鈺雯表示：「企業允許直接使用合併財務報表中的『稅前損益』與『所得稅費用』，僅需針對重要會計科目進行調整，例如排除股利及權益損益、購併會計採簡化調整、可按移轉訂價政策分配集團間之損益，及遞延所得稅費用按15%重新計算，而非逐項調整。」

這就像是把考試難度從「高等微積分」降級成「加減乘除」。只要算出來的有效稅率達到或超過15%（過渡期為17%），該國的補充稅就視為零。老闆省下了大筆簽證費，員工也省下了對帳的時間，這不是雙贏，什麼才是雙贏？

首創敗部復活 投資成抵稅王牌

在職場上，最怕就是「一次犯錯，永不錄用」。舊規定是「一旦出局，永久出局」，讓老闆對於風險控管極度焦慮，往往因此緊縮預算，要大家「共體時艱」。

現在OECD很佛心地新增了「再次進入規則（Re-entry）」。就算公司一時不小心掉出優惠名單，只要之後在重新申請前的24個月內沒有產生補充稅，就能申請「敗部復活」。

此外，對於喜歡蓋工廠、做研發的老闆，OECD也給了糖吃。新指引將「合格稅收優惠（QTIs）」視為已繳納稅額的增加，也就是說，你拿到的租稅獎勵可以用來提高有效稅率。雖然為了防止惡性競爭，設有計算上限（薪資與有形資產折舊費用的5.5%），但這確認了「實質投資」的價值。老闆們這下可以放心去海外設廠，因為這些投資都將成為未來的節稅護身符。

成本釋放 獲利應回歸員工

KPMG安侯建業稅務投資部副營運長林棠妮總結指出，這次OECD發布的兩大措施，核心價值在於「大幅降低資料收集及計算的成本，並減輕企業遵循成本」。

她建議，跨國企業現在應該做的是「重新檢視」：利用這多出來的時間，評估集團各營運據點適合哪一種避風港，並及早與稅務專業團隊討論策略，「提前規劃因應，降低企業在各地租稅管轄區申報成本」。

當企業不再需要為了合規而耗費鉅資與人力時，這些省下來的錢與時間，客觀上就變成了公司的「淨利」。對於老闆來說，財務結構更健康了；對於員工來說，既然公司省了這麼大一筆冤枉錢，獲利狀況改善，今年老闆要是再喊「共體時艱」，恐怕就有點說不過去了！

