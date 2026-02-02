告別冰冷沙拉！6道暖沙拉食譜 好吃好拍好製做

編輯/鄭欣宜撰文

現代人要吃得安心健康，同時也要兼顧美味，聽起來不是太容易，但其實，有不少菜餚是可以達到這些要求的，好比很多女生喜歡的輕食暖沙拉。這種結合了低溫烹調、熱鍋香煎與豐富層次的飲食方式安心健康，而且拍起照來顏色豐富，質感直接拉滿。小編要跟女孩們分享6道暖沙拉食譜，讓妳在忙碌的週間也能像韓劇女主角一樣，優雅地享受這碗充滿生活儀式感的藝術品。

自己煮飯可以吃得很安心，也能為生活帶來樂趣。圖/123RF圖庫

一、鮮蝦酪梨暖沙拉

食材配方：大蝦5-6隻、熟成酪梨1顆、新鮮檸檬汁15ml、初榨橄欖油10ml、黑胡椒少許

做法：

蝦子去腸泥後，入滾水燙熟即撈起，放涼剝殼備用。 將酪梨對半切，去籽後稍微挖掉中心一點果肉增加空間，果肉切丁。 將蝦肉與酪梨丁拌入由檸檬汁與橄欖油調製的油醋醬。 將拌好的配料填回酪梨皮殼中，微微撒上黑胡椒。

這道菜利用酪梨的天然油脂取代厚重醬料，吃起來清爽又有飽足感。

鮮蝦酪梨暖沙拉是外型可愛又實吃的美味料理。 圖/123RF圖庫

二、蜂蜜焦糖紅蘿蔔堅果沙拉

食材配方：紅蘿蔔200g、藜麥50g（熟）、核桃碎20g、芝麻葉1大把、蜂蜜10ml、橄欖油1匙

做法：

紅蘿蔔切成長條狀，均勻裹上蜂蜜與橄欖油。 放入烤箱以180°C低溫烘烤20分鐘，直到邊緣微焦縮小，鎖住甜味。 趁熱將胡蘿蔔、溫熱的藜麥與碎核桃混合，最後鋪在新鮮芝麻葉上。

堅果和紅蘿蔔很配，自然鮮甜又有油脂香氣。

三、摩洛哥香料烤花椰菜雞胸沙拉

食材配方：白花椰菜1/2顆、雞胸肉150g、孜然粉1匙、紅椒粉少許、海鹽適量

做法：

白花椰菜切成小朵，拌入孜然粉與紅椒粉，進烤箱200°C烤至香脆。 雞胸肉建議先蒸煮到熟，食用前用平底鍋煎至表面金黃上色並切塊。 將溫熱的花椰菜與雞胸肉混合就完成料理。

辛香料有濃郁的香氣，這道料理充滿異國風情，好吃又紓壓。

四、蕃茄佐莫札瑞拉起司

食材配方：牛蕃茄3顆、莫札瑞拉起司1塊、九層塔或是羅勒葉少許、油漬蕃茄乾少許（選配）

做法：

平底鍋加少許橄欖油，放入切半的蕃茄再慢火煎煮，等蕃茄皮破掉了就完成這個步驟。 將莫札瑞拉起司厚切，鋪在溫熱的蕃茄上，利用餘溫讓起司呈現半融化的牽絲狀態。 最後撒上大量切碎的九層塔或是羅勒葉就完成料理。

紅、白、綠的色彩交織，是視覺與味蕾的雙重享受。

蕃茄佐莫札瑞拉起司也是很熱門的料理，蕃茄煎熟之後會有甜味，加上起士的乳香味，在冬日會帶來溫暖的感覺。圖/123RF圖庫

五、脆烤羽衣甘藍與甜菜根暖沙拉

食材配方：羽衣甘藍100g、紅甜菜根1顆、羊乳酪（Feta）適量、核桃少許

做法：

甜菜根切塊，裹油後入烤箱200°C烤40分鐘，等到出汁變軟。 羽衣甘藍去硬梗，葉片抹上薄薄橄欖油，入烤箱烤3-5分鐘至酥脆。 將脆口羽衣甘藍與溫熱甜菜根混和，撒上羊乳酪增添鹹香。

口感層次分明，徹底告別生菜如「啃紙」的恐懼。

六、黑松露野菇半熟蛋沙拉

食材配方： 綜合野菇200g、溫泉蛋1顆、黑松露油少許、奶油5g、嫩葉生菜適量

做法：

平底鍋放入少許奶油，將野菇炒到水分完全收乾，直到發出誘人的焦香味。 關火前滴入靈魂黑松露油拌勻。 將溫熱野菇鋪在生菜上，頂端放上一顆溫泉蛋。

食用時劃開蛋黃，讓金黃蛋液包覆松露野菇，這就是最奢華的溫熱慰藉。

結語

這六道暖沙拉食譜，代表的是一種對生活的講究，我們不再追求極端的飢餓，而是追求食材在溫度的催化下展現的最美姿態。今晚就放下外送App，走進廚房，為自己準備一碗能讓靈魂也感到溫暖的暖沙拉。妳值得這種不需要遷就任何人，最高級的美味。

