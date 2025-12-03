告別冰冷行政編號 台中「八寶圳保安林」揭牌

（中央社記者趙麗妍台中3日電）林業及自然保育署台中分署今天將編號第1416號保安林命名為「八寶圳保安林」，並舉辦揭牌儀式，讓保安林名稱不再是沒有溫度的行政編號，而是能反映在地的傳統地名。

農業部林業及自然保育署台中分署發布新聞稿指出，今天在石岡區電火圳水門廣場舉辦「八寶圳保安林揭牌儀式」，正式為編號第1416號保安林命名。

林業及自然保育署台中分署分署長張弘毅致詞表示，將第1416號保安林命名為「八寶圳保安林」，是近年推動保安林命名的重要成果，經與地方召開座談凝聚共識，希望讓保安林名稱不再只是沒有溫度的行政編號，而是能反映在地熟悉的傳統地名。

高齡87歲、土生土長的德興里長劉紀雄，對八寶圳保安林充滿兒時回憶與情感，也凸顯保安林不僅是自然保護的重要區域，更是地方文化與生活記憶的重要承載。

台中分署指出，編號第1416號保安林在日治時期編入為土砂捍止保安林，面積約58.57公頃。保安林地勢陡峭，林相覆蓋完好，保護石岡區萬興、梅子、土牛、德興、和盛及新社區中正、月湖、慶西等地區周邊村落、耕地及道路的安全，肩負保護八寶圳、電火圳等重要溝渠暢通。

台中分署強調，未來將持續深化八寶圳保安林管理及環境教育推廣，結合地方社區力量，讓這片承載逾百年水圳文化與自然價值的森林，在促進生態、文化及教育面向發揮更大效益，成為民眾理解保安林與在地歷史的重要場域。（編輯：吳素柔）1141203