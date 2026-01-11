告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」

生活中心／李筱舲報導



未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。





告別冷氣團！下週起「每天升1度」 高溫狂飆28℃「專家揭東北季風這天到」

天氣風險公司氣候分析師指出，明（12）日起北方冷空氣減弱，各地溫度將逐漸回升。（圖／翻攝自臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk 》）

天氣風險公司氣候分析師指出，今天持續受到大陸冷氣團影響，各地天氣多雲到晴，但氣溫偏低。北部和東北部白天高溫約16至17度、中部18至20度、南部及東南部20至23度；入夜後氣溫偏冷，北部、東北部低溫僅10至13度，中南部與東南部低溫則在12至16度之間。明（12）日起北方冷空氣減弱，各地溫度將逐漸回升，白天高溫可達20度以上；到了夜晚，北部、東北部低溫約13至14度，其他地區14至17度，早晚溫差較大。

氣候分析師說明，未來一週各地高溫將以每天1度的幅度上升，到了週五各地氣溫將來到24至28度高溫。（圖／翻攝自臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk 》）

氣候分析師進一步說明，未來一週各地高溫將以每天1度的幅度逐漸上升，到了週五，各地氣溫更來到24至28度高溫。雖然下波冷空氣預計在週六報到，但強度普通，僅為一般的東北季風程度。降雨部分，未來一週台灣附近水氣偏少，天氣大致穩定，僅東南部雲量稍多。整體而言，下週五前各地陽光露臉、氣溫回升，民眾可以把握這段溫暖穩定的好天氣，但中南部需留意較大的日夜溫差，也提醒民眾視狀況適時增添衣物。

