告別分房孤單夜！人妻自創神級「愛愛暗號」 一票人笑噴：已準備好道具
生活中心／王文承報導
許多夫妻在育兒後，即使分房睡覺，對於滿足生理需求仍會有自己的「暗號」。一名人妻分享，她和老公在有了小孩後分房睡，但仍難免需要親密互動，於是特地在房門掛上一個小掛牌，只要老公有需求，就翻動牌子提醒她。這項「暗號機制」被閨密笑稱像極了皇帝翻牌，貼文曝光後，也引發網友熱議。
人妻自創愛愛暗號
一名女網友在《Dcard》發文表示，因老公打呼聲太大，常吵醒孩子，夫妻倆決定分房睡。但為了維持親密生活，他們設計了一個小機制——老公想要時，就翻動掛在她房門上的小牌子；待她哄完孩子、確認入睡後，換好衣服便前往另一間房與老公「辦事」。
原PO透露，閨密知道後忍不住笑說：「這不就是皇帝嗎？皇帝翻牌，妃子就去寢宮侍寢。」她也笑稱，「有了孩子後，一不小心就讓先生變成皇帝了。」
一票人笑噴：已準備好道具
貼文曝光後，吸引大批網友留言，「已準備好道具了」、「這個『翻牌』儀式好可愛，生活多了一點樂趣」、「看標題以為是家庭不和，結果超甜」、「可愛又甜蜜的夫妻互動」、「掛牌是營業中跟已打烊嗎？太好笑」、「好好玩，如果我是老公要天天翻牌子」、「如果你不想理老公，也可以自己翻牌XD」。
